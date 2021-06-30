Перу — Парагвай. Прогноз на матч 1/4 Кубка Америки (03.07.2021)

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вчера, 23:33

Перу встретится с Парагваем в рамках четвертьфинала Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали сборную Парагвая, поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу Перу по 3.10 и на ничейный исход по 2.95.

Форма команд

Сборная Перу неплохо показывает себя на этом Кубке Америки. Команда в первом туре проиграла Бразилии 0:4, но с тех пор больше не теряет драгоценных баллов. Команда Перу обыграла Колумбию 2:1, затем была ничья с Эквадором 2:2 и победа над Венесуэлой 1:0.

Парагвай — традиционно неудобный соперник для многих сборных из Южной Америки. Парагвай уступил Уругваю 0:1, а также проиграл Аргентине 0:1. Сборная Парагвая выиграла у Боливии 3:1 и обыграла Чили 2:0, что позволило команде пройти дальше.

Информация для ставок

Парагвай трижды проиграл за последние пять матчей

Сборная Перу не проигрывает три матча кряду

Парагвай лишь раз за последние десять матчей забил в ворота соперников три гола

Прогноз

Актуальная ставка на игру — проход сборной Парагвая дальше по коэффициенту 1.77. У этой команды есть все шансы удивить болельщиков в четвертьфинале.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.82 на победу хозяев в матче «Ред Булл Брагантино» — «Сеара».