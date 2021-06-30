Перу — Парагвай. Прогноз на матч 1/4 Кубка Америки (03.07.2021)

Перу встретится с Парагваем в рамках четвертьфинала Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на игру.
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03 июля 2021, 00:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали сборную Парагвая, поставить на победу этой команды можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на победу Перу по 3.10 и на ничейный исход по 2.95.
Форма команд
Сборная Перу неплохо показывает себя на этом Кубке Америки. Команда в первом туре проиграла Бразилии 0:4, но с тех пор больше не теряет драгоценных баллов. Команда Перу обыграла Колумбию 2:1, затем была ничья с Эквадором 2:2 и победа над Венесуэлой 1:0.
Парагвай — традиционно неудобный соперник для многих сборных из Южной Америки. Парагвай уступил Уругваю 0:1, а также проиграл Аргентине 0:1. Сборная Парагвая выиграла у Боливии 3:1 и обыграла Чили 2:0, что позволило команде пройти дальше.
Информация для ставок
- Парагвай трижды проиграл за последние пять матчей
- Сборная Перу не проигрывает три матча кряду
- Парагвай лишь раз за последние десять матчей забил в ворота соперников три гола
Прогноз
Актуальная ставка на игру — проход сборной Парагвая дальше по коэффициенту 1.77. У этой команды есть все шансы удивить болельщиков в четвертьфинале.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.82 на победу хозяев в матче «Ред Булл Брагантино» — «Сеара».