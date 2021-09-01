Польша — Албания. Прогноз на матч отбора на ЧМ-2022 (02.09.2021)

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01 сентября 2021, 12:36

2 сентября 2021 года Польша будет играть против Албании в рамках отборочного цикла на ЧМ -2022. Следующий мундиаль пройдет в жарком Катаре, сборные проходят отбор и пытаются выбить себе путевку на самый масштабный футбольный турнир. Поляки не имеют право пропускать турнир, особенно с тем составом, что у них сейчас есть в распоряжении. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — сборная Польши, на победу которой можно поставить по коэффициенту 1.47. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.30 и на победу Албании по 7.10.

Форма команд

У сборной Польши подобрался интересный состав из хороших футболистов, но есть одна проблема. Команда не может реализовать свой потенциал. На Евро-2020 команда выглядела отвратительно, так и не выиграв ни одного поединка. В актив сборной стоит занести только поединок против Испании, который завершился со счетом 1:1. В остальном Польша смотрится плохо, даже Роберт Левандовски никак не может спасти ситуацию, поляки не побеждают несколько игр кряду.

Албания на фоне Польши смотрится гораздо лучше. Эта команда побеждала в последних играх и знает, что такое забивать голы. Албанцы также имеют хороший состав в своем распоряжении, у них неплохой подбор исполнителей, особенно это касается атаки. Албанцы отличаются тем, что у них есть характер, они могут вытянуть провальный матч в той ситуации, когда, казалось бы, невозможно взять даже один балл. Свой последний матч Албания проиграла 3:1, но показала достойную игру в поединке против Чехии.

Информация для ставок

Албания выиграла два матча из последних пяти

Сборная Польши не побеждает шесть игр кряду

Албания забила четыре гола в последних пяти играх

Прогноз

Сборная Польши хоть и выглядит фаворитом этой игры, но нельзя сказать, что она способна забить много голов. Албания смотрится предпочтительнее, если говорить о ставках на матч. Стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и Албания не проиграет по коэффициенту 5.10.