Польша – Эстония. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (19.03.2024)

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вчера, 22:53

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.18. В случае победы Венгрии зайдет коэффициент 19. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.3

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.85.

Форма команд

Польша очень неуверенно провела квалификацию на турнир и теперь вынуждена в плей-офф доказывать свою профпригодность. Команде повезло с соперником в первом раунде, и букмекеры это понимают, оставляя слишком мало шансов гостям нынешнего поединка. В случае победы сборная Польши сыграет с победителем пары Уэльс-Финляндия. Два последних матча команды завершились победой над Латвией (2:0) и ничьей с Чехией (1:1).

Сборная Эстонии набрала одно очков в квалификации, но за счет Лиги Наций также принимает участие в плей-офф. Трудно представить, что этой сборной удастся создать серьезные проблемы польским футболистам, однако матч будет интересным, ведь закончится уверенной победой хозяев или подарит нам большую сенсацию. В прошлой игре Эстония проиграла на выезде Швеции (1:2), а ранее уступила той же сборной (0:2).

Информация для ставок

Польша проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

Эстония забивала в четырех из десяти последних матчах во всех турнирах

Польша выиграла пять из шести последних встреч с Эстонией

Четыре из шести последних матчей между сборными завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Фаворитом этого матча является Польша, которая с первых минут обрушит шквал атак на соперника и вполне вероятно, что быстро добьется результата. Предлагаем сделать ставку на фору (-1.5) Польши уже в первом тайме по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.