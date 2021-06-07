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Польша – Исландия. Прогноз на товарищеский матч сборных (08.06.2021)

вчера, 23:16

В международном товарищеском поединке нас ожидает игра Польши и Исландии. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.43 4.70 7.40
Фонбет 1.45 4.60 7.00
Мелбет 1.45 4.88 8.10
1XBET 1.47 4.78 7.80
BetBoom 1.41 4.60 7.30

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 7.8 на победу гостей, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.4, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 1.46.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 1.97. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Польши в последнем контрольном матче сыграла вничью со сборной России (1:1), а в мартовской квалификации уступила сборной Англии (1:2), обыграла Андорру (3:0) и оформила результативную ничью с венгерскими соседями (3:3). В последних матчах Польша выглядит очень неубедительно, но у тренера еще есть время все исправить.

Исландия так же, как и Польша, в последних матчах не впечатляет, но эти неудачи можно списать на то, что команда выступала в сильнейшей группе Лиги Наций. В минувшей контрольной встрече обыграли Фарерские острова (1:0), а матчем ранее уступили мексиканцам (1:2). Тренер команды имеет возможность для экспериментов.

Информация для ставок

  • Сборная Исландии проиграла в 8 из 10 последних матчей
  • В последних шести поединках Польша одержала лишь одну победу
  • Польша дома забивает минимум один гол в восьми из последних девяти встреч
  • Исландия еще ни разу в истории не обыгрывала сборную Польши

Прогноз

Фаворит встречи играет дома и по котировкам должен одержать легкую победу. Но не все так просто, гости готовы дать бой, а мы увидим конкурентную игру. Нас ожидает интересный матч с большим количеством моментов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить по коэффициенту 1.71 на ТМ 2.5 голов в матче Италия — Турция.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.01 1.78 1.59 2.33
Мелбет 2.10 1.86
1XBET 2.10 1.86
BetBoom 3.00 1.35 1.98 1.76 1.56 2.30
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