«Понферрадина» — «Реал Сосьедад Б». Прогноз на матч Сегунды (14.02.2022)

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вчера, 16:54

14 февраля 2022 года состоится поединок «Понферрадина — Реал Сосьедад Б». Матч пройдет на домашнем стадионе «Понферрадины» в рамках очередного тура Сегунды в Испании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Понферрадина». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.87. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа гостей в 4.60. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 2.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Понферрадина» набрала 41 балл и идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 побед, восемь ничьих и семь поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 26 мячей. В последних встречах «Понферрадина» выглядит не лучшим образом — команда проиграла «Жироне» со счетом 3:0, а также уступила «Тенерифе» 1:2 и выиграла у «Уэски» 1:2.

«Реал Сосьедад Б» идет в нынешнем сезоне на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 20 пунктов. У коллектива четыры победы, восемь ничьих и 14 поражений. Клуб забил 21 гол и пропустил 34 мяча. В последних встречах «Реал Сосьедад Б» смотрится не лучшим образом — команда регулярно теряет очки. Ничья с «Луго» со счетом 1:1 и с «Лас-Пальмасом» 0:0, а также поражение от «Картахены» 1:2.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад Б» не побеждает десять игр кряду

«Понферрадина» выиграла один матч из последних пяти

У «Реал Сосьедад Б» три пропущенных гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5 по коэффициенту 2.18. Несмотря на слабую голевую активность команд в последних матчах, они все еще могут выдать хороший поединок с обилием забитых мячей.