«Портимоненси» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 12:50

В рамках 11-го тура португальской лиги пройдет очная встреча между «Портимоненси» и «Белененсешем». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Портимоненси» фаворитом этой встречи. Ставки на победу хозяев поля БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.93, ничья – 3.34, а победа «Белененсеша» оценивается в 4.36.

При этом аналитики убеждены, что больше двух мячей суммарно команды не смогут забить. Заключить пари на ТМ(2,5) предложено по коэффициенту 1.59, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Портимоненси» занимает шестое место, набрав в общей сложности 14 очков. Команда действует в прагматичном стиле с акцентом на защиту, что подтверждает восемь забитых и девять пропущенных мячей за 10 туров.

При этом в последних поединках лиги футболисты «Портимоненси» никак себя не проявили, проиграв «Браге» (0:3) и «Эшторилу» (0:2) без результативных ударов.

«Белененсеш» смог выбраться из зоны вылета благодаря последним успехам. После гостевой ничьей с «Боавиштой» (0:0) команда успешно сыграла дома против «Санта-Клары» (2:1), оформив дебютную победу в первенстве. При этом у «Белененсеша» крайне пассивно играет атака, забившая только семь голов за 10 туров.

Информация для ставок

Три последних гостевых матча лиги «Белененсеш» сыграл вничью

«Портимоненси» не забивал голы в 5 из 6 последних матчей на домашней арене

В 4 предыдущих встречах соперников на поле «Портимоненси» сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Все свидетельствует о том, что в этом матче будет зафиксирован низовой исход. «Портимоненси» и «Белененсеш» действуют от защиты, что сказывается на результативности команд. Учитывая это, предлагаем ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Бетсити.