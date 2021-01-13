«Порту» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.01.2021)

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13 января 2021, 10:10

В 14-м туре чемпионата Португалии состоится противостояние «Порту» и «Бенфики». Мы изучили ставки букмекеров и предложили свой прогноз на матч 16 января 2021 года.

Ставки букмекеров

«Порту» идет фаворитом матча, который состоится на стадионе «Драгау». Вероятность победы хозяев букмекерская контора Бетсити оценила коэффициентом 2.14. Ставки на ничью можно разместить по котировке 3.90, а победа «Бенфики» идет за 3.40.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на то, что команды результативно сыграют в атаке. Исход с тоталом 2,5 больше голов получил котировку 1.73, меньше – 2.29.

Форма команд

«Порту» и «Бенфика» показали зеркальные результаты в тринадцати сыгранных турах чемпионата Португалии. Команды одержали по десять побед, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Впереди идут «драконы», у которых лучшая разница забитых и пропущенных голов.

В прошлом туре лиги «Порту» разгромил в гостях «Фамаликан» (4:1). Команда продлила победную серию до девяти матчей подряд во всех турнирах.

«Бенфика» в предыдущем матче лиги переиграла дома «Тонделу» со счетом 2:0. До этого «орлы» упустили три очка в гостевой встрече против «Санта Клары» (1:1).

23 декабря 2020 года «Порту» и «Бенфика» сошлись в матче за Суперкубок Португалии. Сильнее были «драконы», которые победили со счетом 2:0 и забрали трофей. Это поражение стало четвертым кряду для «Бенфики» в очных встречах против соперника.

Информация для ставок

«Порту» выиграл девять из десяти прошлых домашних матчей на своем поле

«Порту» не пропускал голы в трех предыдущих матчах на домашнем стадионе

«Бенфика» не побеждала в трех из четырех последних выездных матчей

Прогноз

На данный момент игра и форма «Порту» вызывает больше доверия, нежели результаты «Бенфики». «Драконы» надежно играют в защите, которую «орлы» в матче за Суперкубок так и не смогли вскрыть, хотя считались фаворитом.

В этом матче предлагаем заключить пари на победу «Порту» по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Бетсити.

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