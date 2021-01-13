«Порту» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.01.2021)

В 14-м туре чемпионата Португалии состоится противостояние «Порту» и «Бенфики». Мы изучили ставки букмекеров и предложили свой прогноз на матч 16 января 2021 года.
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1 : 1
завершен
16 января 2021, 00:00
суббота
Ставки букмекеров
«Порту» идет фаворитом матча, который состоится на стадионе «Драгау». Вероятность победы хозяев букмекерская контора Бетсити оценила коэффициентом 2.14. Ставки на ничью можно разместить по котировке 3.90, а победа «Бенфики» идет за 3.40.
С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на то, что команды результативно сыграют в атаке. Исход с тоталом 2,5 больше голов получил котировку 1.73, меньше – 2.29.
Форма команд
«Порту» и «Бенфика» показали зеркальные результаты в тринадцати сыгранных турах чемпионата Португалии. Команды одержали по десять побед, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Впереди идут «драконы», у которых лучшая разница забитых и пропущенных голов.
В прошлом туре лиги «Порту» разгромил в гостях «Фамаликан» (4:1). Команда продлила победную серию до девяти матчей подряд во всех турнирах.
«Бенфика» в предыдущем матче лиги переиграла дома «Тонделу» со счетом 2:0. До этого «орлы» упустили три очка в гостевой встрече против «Санта Клары» (1:1).
23 декабря 2020 года «Порту» и «Бенфика» сошлись в матче за Суперкубок Португалии. Сильнее были «драконы», которые победили со счетом 2:0 и забрали трофей. Это поражение стало четвертым кряду для «Бенфики» в очных встречах против соперника.
Информация для ставок
- «Порту» выиграл девять из десяти прошлых домашних матчей на своем поле
- «Порту» не пропускал голы в трех предыдущих матчах на домашнем стадионе
- «Бенфика» не побеждала в трех из четырех последних выездных матчей
Прогноз
На данный момент игра и форма «Порту» вызывает больше доверия, нежели результаты «Бенфики». «Драконы» надежно играют в защите, которую «орлы» в матче за Суперкубок так и не смогли вскрыть, хотя считались фаворитом.
В этом матче предлагаем заключить пари на победу «Порту» по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Бетсити.
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