«Порту» — «Интер». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.03.2023)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Порту». Команда играет на своем стадионе, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.6. Победа «Интера» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Порту» минимально проиграл первый матч, хотя мог пропустить гораздо больше. Теперь «драконам» необходимо на своем поле нивелировать преимущество итальянцев и как минимум перевести игру в дополнительное время. В чемпионате Португалии команда занимает второе место с 57 баллами и отстает от лидера на восемь баллов. В прошлом туре «Порту» обыграл «Эшторил» (3:2), а ранее оказался сильнее «Шавиша» (3:1).

«Интер» делает большую ставку на Лигу Чемпионов и команде очень важно преодолеть первый этап плей-офф. Минимальная победу в первом матче далеко не гарантирует подопечным Индзаги четвертьфинал, поэтому ему придется еще сломать голову, как грамотно сыграть в ответной встрече. В двух последних матчах «Интер» проиграл на выезде «Специи» (1:2), а ранее коллектив обыграл на своем поле «Лечче» (2:0).

Информация для ставок

«Порту» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» не может выиграть уже три матча подряд на выезде

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Порту» за последнее время

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интер» вряд ли упустит свой шанс пробиться в 1/4 финала Лиги Чемпионов, что случается с клубом далеко не часто. Предлагаем сделать ставку на победу итальянского клуба с форой (0) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.