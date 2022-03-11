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«Арока» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.03.2022)

сегодня, 15:33
Арока

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила следующую линию ставок на эту игру: победа «Ароки» доступна по коэффициенту 2.30, ничья котируется в 3.15, а победа «Пасуш де Феррейры» получила цену 3.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.553.213.04
Мелбет 2.41 3.24 3.09

Аналитики также убеждены в низовом формате этого противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов принимаются по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Футболистам «Ароки» удалось набрать 22 очка. С таким показателем клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, имея преимущество над зоной вылета в два балла.

По ходу розыгрыша чемпионата «Арока» одержала пять побед и семь раз сыграла вничью, допустив 13 поражений от соперников. Выделим, что в трех минувших турах коллектив показал все возможные результаты: победа над «Маритиму» (3:1), ничья с «Морейренси» (1:1) и проигрыш от «Спортинга» (0:2).

«Пасуш де Феррейра» базируется на 11-й строчке рейтинга. В текущей кампании клуб заработал 27 баллов, одержав шесть побед и девять ничьих. Еще в десяти играх команда уступала своим оппонентам.

Отметим, что в трех последних турах лиги «Пасуш де Феррейра» победила «Визелу» (2:1) и «Белененсеш» (2:0), а также уступила «Порту» (2:4) в результативном противостоянии.

Информация для ставок

  • «Арока» не выигрывала в 6 прошлых домашних матчах лиги
  • «Пасуш де Феррейра» не проигрывала в 14 из последних 15 матчей против «Ароки»
  • Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в 7 из прошлых 8 гостевых поединков «Пасуш де Феррейры» в чемпионате

Прогноз

Оптимальным вариантом ставки на тот матч видится ТМ(2,5) голов. Такое пари в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.63 1.67 2.27
Мелбет 1.66 2.35
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:38
Гости не проиграют этот матч
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