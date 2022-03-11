«Арока» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.03.2022)

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сегодня, 15:33

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет предложила следующую линию ставок на эту игру: победа «Ароки» доступна по коэффициенту 2.30, ничья котируется в 3.15, а победа «Пасуш де Феррейры» получила цену 3.10.

Аналитики также убеждены в низовом формате этого противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов принимаются по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Футболистам «Ароки» удалось набрать 22 очка. С таким показателем клуб занимает 15-е место в турнирной таблице, имея преимущество над зоной вылета в два балла.

По ходу розыгрыша чемпионата «Арока» одержала пять побед и семь раз сыграла вничью, допустив 13 поражений от соперников. Выделим, что в трех минувших турах коллектив показал все возможные результаты: победа над «Маритиму» (3:1), ничья с «Морейренси» (1:1) и проигрыш от «Спортинга» (0:2).

«Пасуш де Феррейра» базируется на 11-й строчке рейтинга. В текущей кампании клуб заработал 27 баллов, одержав шесть побед и девять ничьих. Еще в десяти играх команда уступала своим оппонентам.

Отметим, что в трех последних турах лиги «Пасуш де Феррейра» победила «Визелу» (2:1) и «Белененсеш» (2:0), а также уступила «Порту» (2:4) в результативном противостоянии.

Информация для ставок

«Арока» не выигрывала в 6 прошлых домашних матчах лиги

«Пасуш де Феррейра» не проигрывала в 14 из последних 15 матчей против «Ароки»

Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в 7 из прошлых 8 гостевых поединков «Пасуш де Феррейры» в чемпионате

Прогноз

Оптимальным вариантом ставки на тот матч видится ТМ(2,5) голов. Такое пари в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.60.