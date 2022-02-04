«Арока» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии

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вчера, 16:33

Ставки букмекеров

Солидное преимущество в данном противостоянии эксперты отводят гостям. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Порту» принимаются по коэффициенту 1.30, ничья доступна на отметке 5.50, а победа «Ароки» идет по котировке 10.00.

Между тем специалисты убеждены, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть за 1.60, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Арока» смогла выйти из зоны прямого вылета. Случилось это после того, как команда заработала четыре очка по итогам двух прошлых туров. После гостевой победы над «Эшторилом» (2:1) клуб сыграл вничью в гостях с «Фамаликаном» (0:0).

При этом в девяти домашних матчах этого сезона хозяева допустили пять поражений. Также «Арока» одержала три победы и одну ничью на своем поле, забив в общей сложности только 10 голов в родных стенах.

«Порту» вырвался в единоличные лидеры чемпионата. За 20 сыгранных туров «драконы» одержали 18 побед и две ничьи, сохранив нулевой показатель в графе поражений. При этом у команды самая результативная атака в лиге, забившая в общей сложности 53 гола, а в предыдущим туре клуб обыграл на домашней арене «Маритиму» (2:1).

Информация для ставок

У «Порту» не было поражений в последних 48 матчах лиги

«Порту» забивал минимум 2 гола в 6 прошлых гостевых поединках чемпионата

В 7 предыдущих выездных матчах «Порту» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Арока» точно не входит в список португальских клубов, которые сейчас могут остановить «Порту». Кроме того, «драконы» крупно обыгрывали предстоящего оппонента в трех предыдущих очных встречах. Предлагаем воспользоваться ставкой на фору (-1,5) гола в пользу «Порту», которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.85.