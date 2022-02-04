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«Арока» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии

вчера, 16:33

Ставки букмекеров

Солидное преимущество в данном противостоянии эксперты отводят гостям. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Порту» принимаются по коэффициенту 1.30, ничья доступна на отметке 5.50, а победа «Ароки» идет по котировке 10.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.675.791.31
Мелбет 9.50 5.60 1.31
1XBET 9.50 5.60 1.31

Между тем специалисты убеждены, что команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть за 1.60, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Арока» смогла выйти из зоны прямого вылета. Случилось это после того, как команда заработала четыре очка по итогам двух прошлых туров. После гостевой победы над «Эшторилом» (2:1) клуб сыграл вничью в гостях с «Фамаликаном» (0:0).

При этом в девяти домашних матчах этого сезона хозяева допустили пять поражений. Также «Арока» одержала три победы и одну ничью на своем поле, забив в общей сложности только 10 голов в родных стенах.

«Порту» вырвался в единоличные лидеры чемпионата. За 20 сыгранных туров «драконы» одержали 18 побед и две ничьи, сохранив нулевой показатель в графе поражений. При этом у команды самая результативная атака в лиге, забившая в общей сложности 53 гола, а в предыдущим туре клуб обыграл на домашней арене «Маритиму» (2:1).

Информация для ставок

  • У «Порту» не было поражений в последних 48 матчах лиги
  • «Порту» забивал минимум 2 гола в 6 прошлых гостевых поединках чемпионата
  • В 7 предыдущих выездных матчах «Порту» сыграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Арока» точно не входит в список португальских клубов, которые сейчас могут остановить «Порту». Кроме того, «драконы» крупно обыгрывали предстоящего оппонента в трех предыдущих очных встречах. Предлагаем воспользоваться ставкой на фору (-1,5) гола в пользу «Порту», которая в БК Фонбет идет по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.86 2.03
Мелбет 2.39 1.64
1XBET 2.39 1.64
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:38
Победа команды "Порту" в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:58
Гости выиграют этот матч
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