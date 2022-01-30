«Бенфика» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (02.02.2022)

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вчера, 13:23

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит так: победа «Бенфики» идет по коэффициенту 1.30, ничья котируется в 5.50, а победу «Жил Висенте» можно сыграть по цене 10.00.

Специалисты также больше шансов отводят на то, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов доступны по котировке 1.67, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

К предстоящему матчу «Бенфика» подходит после поражения в финале Кубка португальской лиги, где команда уступила титул принципиальному в лице «Спортинга» (1:2).

В общем зачете чемпионата «орлы» обосновались на третьей строчке с такими показателями успешности: 14 побед, две ничьи и три поражения. А в минувшем туре лиги «Бенфика» без особых трудностей обыграла в гостях «Ароку» (0:2).

«Жил Висенте» показал достойные результаты в четырех прошлых турах. В данной серии команда набрала 10 из 12 возможных очков, поднявшись на пятое место в общем зачете.

В предыдущем туре лиги «Жил Висенте» разобрался дома с «Портимоненси» (1:0), одержав восьмую победу в чемпионате.

Информация для ставок

«Бенфика» сыграла на ТМ(2,5) голов в 3 прошлых матчах лиги

«Жил Висенте» не проигрывал в 7 последних гостевых поединках чемпионата

«Бенфика» выиграла 8 из последних 9 домашних матче с «Жил Висенте»

Прогноз

«Бенфика» провела два непростых матча в кубке лиги, а у «Жил Висенте» отлично идут дела в гостевых матчах чемпионата Португалии. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.