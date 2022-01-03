«Боавишта» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.01.2022)

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03 января 2022, 11:47

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Боавишту» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.12, а шансы «Тонделы» набрать три очка оцениваются по котировке 3.45. Заключить пари на ничейный исход поединка можно по цене 3.47.

В линии голов предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по котировке 1.83, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Боавишта» занимает 11-е место в общем зачете португальской лиги. В 16-и сыгранных поединках команда взяла три победы и семь раз сыграла вничью, потерпев шесть поражений.

При этом «Боавишта» набрала четыре из шести возможных очков в двух последних поединках чемпионата. После домашней победы над «Морейренси» с минимальным счетом (1:0) команда спаслась от поражения в гостей игре против «Витории» (1:1).

«Тондела» плохо провела последние матчи португальского чемпионата. У команды четыре поражения кряду, которые откинули ее на 16-е место в турнирной таблице, а дистанция от зоны прямого вылета сократилась до одного зачетного пункта.

В ходе неудачно серии «Тондела» успела проиграть «Спортингу» (0:2), «Витории» (2:5), «Пасуш де Феррейре» (0:1) и «Жил Висенте» (0:3), а последнюю победу в лиге команда взяла дома над «Маритиму» (4:2).

Информация для ставок

«Тондела» проиграла 7 из прошлых 8 гостевых матчей чемпионата

В 6 из прошлых 7 домашних матчей «Боавишты» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Боавишта» не проигрывала в 6 прошлых домашних матчах с «Тонделой»

Прогноз

«Тондела» проиграла шесть из семи гостевых матчей текущего розыгрыша чемпионата Португалии. При этом «Боавишта» успешно проводит домашние поединки против ближайшего соперника. Поэтому, рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.58.