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«Боавишта» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.01.2022)

вчера, 11:13

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, в этой игре нет очевидного фаворита. Компания Фонбет предлагает сыграть ставки на победу «Боавишты» по коэффициенту 3.08, а вероятность победы «Жил Висенте» оценивается в 2.43. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.043.412.43
Мелбет 3.13 3.18 2.42

Аналитики также склонны считать, что команды сыграют в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет в линии по коэффициенту 1.71, ТБ(2,5) – 2.26.

Форма команд

«Боавишта» базируется на 10-м месте чемпионата Португалии. Команда за 17 туров показала такие результаты: три победы, восемь ничьих и шесть поражений.

При этом в трех последних турах лиги «Боавишта» не уступала соперникам. После домашней виктории в игре с «Морейренси» (1:0) команда последовательно разделила очки во встречах с «Виторией» (1:1) и «Тонделой» (1:1).

«Жил Висенте» занимает пятую строчку рейтинга португальской лиги, находясь в зоне еврокубков. По ходу сезона команда одержала семь побед и пять ничьих, допустив пять поражений.

При этом игроки «Жил Висенте» смогли одержать четыре победы в пяти прошлых турах, показав отличные результаты в отчетный период. Последней жертвой команды стала «Витория», которая была обыграна в результативной встрече (3:2).

Информация для ставок

  • «Боавишта» сыграла на ТМ(2,5) в 5 прошлых матчах лиги
  • «Боавишта» не побеждала в 13 из последних 14 матчей чемпионата
  • В 3 предыдущих очных встречах соперников выигрывала ставка ТБ(2,5)

Прогноз

В этом матче надежно выглядят ставки в пользу гостей. Футболисты «Жил Висенте» показали отличные результаты в прошлых турах, а у «Боавишты» слишком пассивно действует атака. Поэтому, рекомендуем сыграть нулевую фору «Жил Висенте», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.66 1.69 2.23
Мелбет 1.70 2.27
Все комментарии
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вчера в 11:14
Футбольный клуб «Жил Висенте» выиграет матч.
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