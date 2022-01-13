«Боавишта» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.01.2022)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, в этой игре нет очевидного фаворита. Компания Фонбет предлагает сыграть ставки на победу «Боавишты» по коэффициенту 3.08, а вероятность победы «Жил Висенте» оценивается в 2.43. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.20.

Аналитики также склонны считать, что команды сыграют в низовом формате. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет в линии по коэффициенту 1.71, ТБ (2,5) – 2.26.

Форма команд

«Боавишта» базируется на 10-м месте чемпионата Португалии. Команда за 17 туров показала такие результаты: три победы, восемь ничьих и шесть поражений.

При этом в трех последних турах лиги «Боавишта» не уступала соперникам. После домашней виктории в игре с «Морейренси» (1:0) команда последовательно разделила очки во встречах с «Виторией» (1:1) и «Тонделой» (1:1).

«Жил Висенте» занимает пятую строчку рейтинга португальской лиги, находясь в зоне еврокубков. По ходу сезона команда одержала семь побед и пять ничьих, допустив пять поражений.

При этом игроки «Жил Висенте» смогли одержать четыре победы в пяти прошлых турах, показав отличные результаты в отчетный период. Последней жертвой команды стала «Витория», которая была обыграна в результативной встрече (3:2).

Информация для ставок

«Боавишта» сыграла на ТМ(2,5) в 5 прошлых матчах лиги

«Боавишта» не побеждала в 13 из последних 14 матчей чемпионата

В 3 предыдущих очных встречах соперников выигрывала ставка ТБ (2,5)

Прогноз

В этом матче надежно выглядят ставки в пользу гостей. Футболисты «Жил Висенте» показали отличные результаты в прошлых турах, а у «Боавишты» слишком пассивно действует атака. Поэтому, рекомендуем сыграть нулевую фору «Жил Висенте», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.75.