«Эшторил» — «Морейренси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.05.2022)

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вчера, 10:22

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии аналитики не определяют. Поставить на победу «Эшторил» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.40. Немного меньше шансы на успех оценены для «Морейренси» — победа гостей играется по котировке 2.80, а за ничью выставлена цена 3.30.

В линии голов преимущество на стороне низового исхода в этом матче. Ставки ТМ(2,5) гола играются по котировке 1.73, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Эшторил» заработал 36 очков в чемпионате Португалии, расположившись на 11-м месте турнирной таблицы. В текущем сезоне клуб одержал восемь побед, 12 раз сыграл вничью и допустил 12 поражений.

При этом у хозяев сейчас плохая форма. Победы отсутствуют на протяжении шести туров, включая четыре проигрыша и два мировых исхода. После ничейных матчей против «Браги» (0:0) и «Белененсеша» (2:2) «Эшторил» уступил в гостях «Фамаликау» (1:3).

«Морейренси», в отличие от своего соперника, еще не чувствует себя безопасно. На данный момент клуб занимает 16-е место рейтинга, претендуя на переходные матчи. За 32 сыгранных тура команда набрала 26 баллов с такими показателями успешности: шесть побед, восемь ничьих и 18 поражений.

После успешных противостояний с «Жил Висенте» (2:1) и «Тонделой» (2:0) футболисты «Морейренси» последовательно уступили «Портимоненси» (0:1) и «Боавиште» (1:2).

Информация для ставок

«Эшторил» пропускал минимум 2 гол в 5 из прошлых 6 матчей

«Эшторил» не выигрывал в 6 предыдущих турах чемпионата Португалии

«Морейренси» победил «Эшторил» в 3 из последних 5 очных встреч

Прогноз

«Морейренси» сейчас больше нуждается в очках, нежели «Эшторил». Кроме того, гости уже обыгрывали предстоящего соперника в текущем розыгрыше чемпионата Португалии. Советуем воспользоваться ставкой на победу «Морейренси» с нулевой форой по коэффициенту 1.98 в БК Фонбет.