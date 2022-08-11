«Фамаликау» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.08.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценили шансы команд в предстоящей игре такой линией: победа «Фамаликаку» играется по коэффициенту 3.15, на ничью можно поставить по цене 3.52, а победа «Браги» доступна по котировке 2.19.
|
- : -
завтра, 22:15
Если рассматривать линию возможной результативности, то здесь предпочтения экспертов на стороне верхового исхода. Вариант пари на ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Фамаликау» начинал новый сезон чемпионата Португалии с гостевого поединка против «Эшторила». Показав слабую игру в атаке, команда пропустила два безответных гола и зафиксировала стартовое поражение со счетом 0:2.
«Брага» в стартовом туре португальской лиги принимала на домашней арене «Спортинг». По ходу поединка клуб трижды уступал в счете, и всякий раз отыгрывался, сведя поединок к ничейному исходу с результативным счетом (3:3).
Информация для ставок
- «Фамаликау» и «Брага» обменялись голами в 3 прошлых очных встречах
- «Фамаликау» и «Брага» сыграли вничью в 4 из 6 очных матчей
- «Фамаликау» фиксировал обмен голами в 4 последних домашних матчах лиги
Прогноз
Последние очные встречи «Фамаликау» и «Браги» проходили в результативном формате. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициентом 1.65.