«Фамаликау» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.08.2022)

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сегодня, 14:47

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценили шансы команд в предстоящей игре такой линией: победа «Фамаликаку» играется по коэффициенту 3.15, на ничью можно поставить по цене 3.52, а победа «Браги» доступна по котировке 2.19.

Если рассматривать линию возможной результативности, то здесь предпочтения экспертов на стороне верхового исхода. Вариант пари на ТБ (2,5) гола идет по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Фамаликау» начинал новый сезон чемпионата Португалии с гостевого поединка против «Эшторила». Показав слабую игру в атаке, команда пропустила два безответных гола и зафиксировала стартовое поражение со счетом 0:2.

«Брага» в стартовом туре португальской лиги принимала на домашней арене «Спортинг». По ходу поединка клуб трижды уступал в счете, и всякий раз отыгрывался, сведя поединок к ничейному исходу с результативным счетом (3:3).

Информация для ставок

«Фамаликау» и «Брага» обменялись голами в 3 прошлых очных встречах

«Фамаликау» и «Брага» сыграли вничью в 4 из 6 очных матчей

«Фамаликау» фиксировал обмен голами в 4 последних домашних матчах лиги

Прогноз

Последние очные встречи «Фамаликау» и «Браги» проходили в результативном формате. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициентом 1.65.