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«Фамаликау» — «Брага». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.08.2022)

сегодня, 14:47
Брага

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок оценили шансы команд в предстоящей игре такой линией: победа «Фамаликаку» играется по коэффициенту 3.15, на ничью можно поставить по цене 3.52, а победа «Браги» доступна по котировке 2.19.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.333.442.29
Лига Ставок 3.20 3.45 2.19
Мелбет 3.15 3.52 2.19
1XBET 3.15 3.52 2.19

Если рассматривать линию возможной результативности, то здесь предпочтения экспертов на стороне верхового исхода. Вариант пари на ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Фамаликау» начинал новый сезон чемпионата Португалии с гостевого поединка против «Эшторила». Показав слабую игру в атаке, команда пропустила два безответных гола и зафиксировала стартовое поражение со счетом 0:2.

«Брага» в стартовом туре португальской лиги принимала на домашней арене «Спортинг». По ходу поединка клуб трижды уступал в счете, и всякий раз отыгрывался, сведя поединок к ничейному исходу с результативным счетом (3:3).

Информация для ставок

  • «Фамаликау» и «Брага» обменялись голами в 3 прошлых очных встречах
  • «Фамаликау» и «Брага» сыграли вничью в 4 из 6 очных матчей
  • «Фамаликау» фиксировал обмен голами в 4 последних домашних матчах лиги

Прогноз

Последние очные встречи «Фамаликау» и «Браги» проходили в результативном формате. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициентом 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.44 1.97 1.92 1.56 2.56
Лига Ставок 1.97 1.78 1.57 2.31
Мелбет 1.98 1.88
1XBET 1.98 1.88
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:49
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