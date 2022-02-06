«Морейренсе» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.02.2022)

1644132980

вчера, 10:36

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии аналитики больше ценят хозяев поля. Ставки на победу «Морейренсе» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.95, а шансы «Белененсеша» набрать три балла оцениваются в 4.00. Заключить пари на ничью в этой игре можно по котировке 3.45.

При этом эксперты считают, что соперники установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

На счету «Морейренсе» 16 очков и предпоследнее место рейтинга в португальской лиге. Команда в этом сезоне наиграла на три победы и семь ничейных исходов, потерпев 10 поражений от соперников.

При этом клуб допустил два фиаско подряд, не сумев набрать баллы в противостояниях с «Брагой» (0:2) и «Санта Кларой» (0:2). К вышесказанному добавим, что за 20 проведенных туров атака «Морейренсе» организовала только 18 забитых голов.

«Белененсеш» прямо сейчас является главным аутсайдером чемпионата. У клуба две победы и шесть ничьих, что суммарно принесло ему только 12 очков и последнее место в общем зачете. Особенно блекло коллектив действует у ворот соперников – всего 12 голов за 20 сыгранных туров.

Отметим, что «Белененснеш» проигрывал в трех из последних четырех матчей португальской лиги. А в предыдущем туре клуб без особых претензий на очки уступил дома «Спортингу» (1:4).

Информация для ставок

Соперники сыграли вничью в 3 предыдущих очных встречах

Ставка ТМ(2,5) прошла в 6 последних гостевых матчах «Белененсеша» в лиге

В 7 из предыдущих 8 матчей «Морейренсе» в чемпионате прошел исход ТМ(2,5)

Прогноз

В битве главных аутсайдеров португальской лиги не стоит ожидать открытого футбола. «Морейренсе» и «Белененсеш» очень мало забивают в этом сезоне, отдавая предпочтение оборонительной формации. Поэтому, в этом матче стоит рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.