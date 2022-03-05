«Морейренсе» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.03.2022)

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вчера, 16:51

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящую игру выглядит так: победа «Морейренсе» играется по коэффициенту 2.35, на ничью можно поставить за 3.15, а победа «Маритиму» идет по котировке 3.20.

Если анализировать линию голов, то здесь у экспертов предпочтения на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по котировке1.63, ТБ (2,5) – 2.28.

Форма команд

В активе «Морейренсе» 20 баллов и предпоследнее место в турнирной таблице. В текущем сезоне чемпионата клуб добыл четыре победы, восемь раз сыграл вничью и допустил 12 поражений от соперников.

При этом футболисты «Морейренсе» находятся в плохой форме – они заработали только один балл за три прошлых тура. В данной серии команда проиграла «Фамаликау» (0:5) и «Порту» (0:1), а также сыграла вничью с «Арокой» (1:1).

«Маритиму» занимает восьмое место чемпионата, набрав 29 баллов. У команды семь побед, восемь ничьих и девять поражений в португальской лиге.

Фиксируем, что за три прошлых тура игроки «Маритиму» смогли добыть четыре очка: победа над «Арокой» (3:0), проигрыш «Фамаликау» (0:1) и ничья со «Спортингом» (1:1).

Информация для ставок

«Морейренсе» побеждал в 3 прошлых домашних матчах с «Маритиму»

«Морейренсе» не проигрывал в 4 предыдущих встречах с «Маратиму»

Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 2 последних очных встречах

Прогноз

В предстоящей игре рекомендуем рассмотреть ставку с нулевой форой «Морейренсе». Такое пари в линии БК Фонбет идет по коэффициенту