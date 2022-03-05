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«Морейренсе» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.03.2022)

вчера, 16:51
Морейренсе

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящую игру выглядит так: победа «Морейренсе» играется по коэффициенту 2.35, на ничью можно поставить за 3.15, а победа «Маритиму» идет по котировке 3.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.413.023.54
Фонбет 2.35 3.15 3.25
Мелбет 2.37 3.26 3.15

Если анализировать линию голов, то здесь у экспертов предпочтения на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по котировке1.63, ТБ(2,5) – 2.28.

Форма команд

В активе «Морейренсе» 20 баллов и предпоследнее место в турнирной таблице. В текущем сезоне чемпионата клуб добыл четыре победы, восемь раз сыграл вничью и допустил 12 поражений от соперников.

При этом футболисты «Морейренсе» находятся в плохой форме – они заработали только один балл за три прошлых тура. В данной серии команда проиграла «Фамаликау» (0:5) и «Порту» (0:1), а также сыграла вничью с «Арокой» (1:1).

«Маритиму» занимает восьмое место чемпионата, набрав 29 баллов. У команды семь побед, восемь ничьих и девять поражений в португальской лиге.

Фиксируем, что за три прошлых тура игроки «Маритиму» смогли добыть четыре очка: победа над «Арокой» (3:0), проигрыш «Фамаликау» (0:1) и ничья со «Спортингом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Морейренсе» побеждал в 3 прошлых домашних матчах с «Маритиму»
  • «Морейренсе» не проигрывал в 4 предыдущих встречах с «Маратиму»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 2 последних очных встречах

Прогноз

В предстоящей игре рекомендуем рассмотреть ставку с нулевой форой «Морейренсе». Такое пари в линии БК Фонбет идет по коэффициенту

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.73 1.64 2.37
Фонбет 1.63 2.25
Мелбет 1.66 2.35
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 17:46
«Морейренсе» дома в последние месяцы забивает нерегулярно. Если отбросить матч с худшей командой лиги «Белененсешем», то можно будет увидеть только 1 гол в четырёх матчах. В поединке с «Маритиму» зелёно-белые» тоже должны играть очень прагматично, учитывая насколько в нынешнем сезоне островитяне эффективны на контратаках в гостях. Мой прогноз: Тотал меньше 2,5
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