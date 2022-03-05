«Морейренсе» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.03.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящую игру выглядит так: победа «Морейренсе» играется по коэффициенту 2.35, на ничью можно поставить за 3.15, а победа «Маритиму» идет по котировке 3.20.
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сегодня, 18:30
Если анализировать линию голов, то здесь у экспертов предпочтения на стороне низового исхода. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по котировке1.63, ТБ(2,5) – 2.28.
Форма команд
В активе «Морейренсе» 20 баллов и предпоследнее место в турнирной таблице. В текущем сезоне чемпионата клуб добыл четыре победы, восемь раз сыграл вничью и допустил 12 поражений от соперников.
При этом футболисты «Морейренсе» находятся в плохой форме – они заработали только один балл за три прошлых тура. В данной серии команда проиграла «Фамаликау» (0:5) и «Порту» (0:1), а также сыграла вничью с «Арокой» (1:1).
«Маритиму» занимает восьмое место чемпионата, набрав 29 баллов. У команды семь побед, восемь ничьих и девять поражений в португальской лиге.
Фиксируем, что за три прошлых тура игроки «Маритиму» смогли добыть четыре очка: победа над «Арокой» (3:0), проигрыш «Фамаликау» (0:1) и ничья со «Спортингом» (1:1).
Информация для ставок
- «Морейренсе» побеждал в 3 прошлых домашних матчах с «Маритиму»
- «Морейренсе» не проигрывал в 4 предыдущих встречах с «Маратиму»
- Команды сыграли на ТМ(2,5) голов в 2 последних очных встречах
Прогноз
В предстоящей игре рекомендуем рассмотреть ставку с нулевой форой «Морейренсе». Такое пари в линии БК Фонбет идет по коэффициенту