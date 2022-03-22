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Португалия — Турция. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

вчера, 14:17
Португалия - Турция

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают абсолютное преимущество хозяевам. Взять победу Португалии с форой (-1) можно по коэффициенту 1.56 в БК Фонбет. Если чудом победят гости, то зайдет коэффициент 9.1. Ничья в матче оценивается можно по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.988.52
Фонбет 1.38 4.80 8.50
Мелбет 1.39 5.25 9.30
1XBET 1.39 5.25 9.30
BetBoom 1.39 4.97 8.50

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.04. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 2.13.

Форма команд

Португалия в последнем туре группового этапа квалификации сенсационно на своем поле проиграла Сербии со счетом (1:2) и заняла в итоге лишь второе место. Чуть ранее команда также не смогла обыграть Ирландию (0:0), что также отразилось на положении португальского коллектива в таблице.

Турция в свою очередь три последних матча в своей группе выиграла. Девять очков на финише основного этапа позволили коллективу занять второе место и финишировать вслед за Нидерландами. На пути у турков оказались Латвия и Черногория, которых удалось обыграть с одинаковым счетом (2:1), а также Гибралтар, разгромить который не составило труда, итоговый счет (6:0).

Информация для ставок

  • Португалия выиграла три из четырех последних домашних встречи
  • Беспроигрышная серия Турции насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)
  • Минувшая очная встреча состоялась 10 лет назад и завершилась победой Турции (3:1)
  • Четыре из пяти последних игр с участием Португалии завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Португалия будет владеть преимуществом на протяжении всей игры и в конечном итоге оформят нужный для себя результат, но турки без боя не сдадутся и смогут поразить ворота соперника. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.13.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.37 2.08 1.80 1.61 2.39
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.16 1.81
1XBET 2.16 1.81
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 14:39
Криштиану и компания на последних секундах домашнего матча с Сербией упустили путевку в Катар напрямую, уступив дома 1-2 сопернику, а теперь вынуждены с чемпионами Европы (потенциально) разрешать спор кто же из 2х последних победителей первенства континента отправится в Азию на ЧМ. Турков за счет прессинга, индивидуального мастерства и скоростей хозяева предстоящего стыка проходить должны на классе....
Турция за счет успеха в Черногории и осечек норвежцев с Нидерландами пробралась в стыки, но больше чем на второе место у себя в группе подопечные Гюнеша рассчитывать не могли. Команда слаба оборонительной линией, с топами очень тяжело продвигается у них мяч вперед, и сильная по именам команда не может организоваться во что то серьезное. Потому и не думаю, что у гостей здесь есть какие то шансы в пределах одного матча на выход в финал стыков пути С....
В крайний раз команды пересекались в товарищеском поединке 9 лет назад и тогда португальцы победили 3-1. Сейчас расклады не меняются. У хозяев очень сильная по именам сборная, которая при Сантуше объединена отличной схемой 4-3-3 (Жота, Феликс, Роналду на острие при поддержке Бруно), у хозяев гораздо лучше работает оборона и поддержка трибун должна сказаться в пользу чемпионов Европы 2016. Турки не выглядят сильными в тылах, так что при высоких скоростях хозяев дрогнут. Жду победы португальцев здесь на классе.
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