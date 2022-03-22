Португалия — Турция. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

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вчера, 14:17

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают абсолютное преимущество хозяевам. Взять победу Португалии с форой (-1) можно по коэффициенту 1.56 в БК Фонбет. Если чудом победят гости, то зайдет коэффициент 9.1. Ничья в матче оценивается можно по коэффициенту 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.04. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 2.13.

Форма команд

Португалия в последнем туре группового этапа квалификации сенсационно на своем поле проиграла Сербии со счетом (1:2) и заняла в итоге лишь второе место. Чуть ранее команда также не смогла обыграть Ирландию (0:0), что также отразилось на положении португальского коллектива в таблице.

Турция в свою очередь три последних матча в своей группе выиграла. Девять очков на финише основного этапа позволили коллективу занять второе место и финишировать вслед за Нидерландами. На пути у турков оказались Латвия и Черногория, которых удалось обыграть с одинаковым счетом (2:1), а также Гибралтар, разгромить который не составило труда, итоговый счет (6:0).

Информация для ставок

Португалия выиграла три из четырех последних домашних встречи

Беспроигрышная серия Турции насчитывает четыре поединка (три победы и ничья)

Минувшая очная встреча состоялась 10 лет назад и завершилась победой Турции (3:1)

Четыре из пяти последних игр с участием Португалии завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Португалия будет владеть преимуществом на протяжении всей игры и в конечном итоге оформят нужный для себя результат, но турки без боя не сдадутся и смогут поразить ворота соперника. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.13.