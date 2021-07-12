«Приштина» — «Ференцварош». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

13 июля пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Приштина» — «Ференцварош». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на грядущий поединок.
Ставки букмекеров
Букмекеры ожидают повторной победы венгерского чемпиона. Поставить на победу «Ференцвароша» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.48, ничья котируется в 4.44, а победа «Приштины» доступна за 6.05.
Помимо этого, аналитики букмекера отдают предпочтение результативному исходу противостояния команд в Косово. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.28.
Форма команд
Первая встреча соперников в Венгрии вполне ожидаемо завершилась в пользу «Ференцвароша». Хозяева поля отправили в ворота «Приштины» три безответных гола, доказав свое превосходство над оппонентом.
Отметим, что перед этим «Приштина» прошла два предварительных раунда квалификации Лиги чемпионов. В них клуб из Косово добился победы над «Фольгоре» (2:0) и «Интером Эскальдес» (2:0).
«Ференцварош» по итогам прошлого сезона завоевал очередной чемпионский титул в Венгрии. Команда без проблем оформила золотые медали Высшей лиги, опередив ближайшего конкурента в лице «Пушкаш Академи» на 20 очков.
Информация для ставок
- В 3 из 4 прошлых домашних матчей «Приштины» сыграла ставка на ТБ(2,5)
- В 2 предыдущих гостевых поединках «Ференцвароша» забивалось минимум 3 гола
- «Ференцварош» не проигрывал в 12 последних поединках во всех турнирах
Прогноз
«Ференцварош» де-факто решил вопрос с проходом в следующий тур, поэтому в предстоящей игре гости могут себе позволить эксперименты. «Приштина», в свою очередь, должна дома сыграть в открытой манере, тем более что хозяевам уже нечего терять. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.
Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «КР Рейкьявик» — «Кефлавик» по приятному коэффициенту.