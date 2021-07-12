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«Приштина» — «Ференцварош». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

сегодня, 00:13

13 июля пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Приштина» — «Ференцварош». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.734.191.50
Лига Ставок 6.20 4.50 1.47
Фонбет 6.80 4.40 1.47
Мелбет 6.25 4.34 1.43
1XBET 6.25 4.34 1.43
BetBoom 7.00 4.26 1.48

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают повторной победы венгерского чемпиона. Поставить на победу «Ференцвароша» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.48, ничья котируется в 4.44, а победа «Приштины» доступна за 6.05.

Помимо этого, аналитики букмекера отдают предпочтение результативному исходу противостояния команд в Косово. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.28.

Форма команд

Первая встреча соперников в Венгрии вполне ожидаемо завершилась в пользу «Ференцвароша». Хозяева поля отправили в ворота «Приштины» три безответных гола, доказав свое превосходство над оппонентом.

Отметим, что перед этим «Приштина» прошла два предварительных раунда квалификации Лиги чемпионов. В них клуб из Косово добился победы над «Фольгоре» (2:0) и «Интером Эскальдес» (2:0).

«Ференцварош» по итогам прошлого сезона завоевал очередной чемпионский титул в Венгрии. Команда без проблем оформила золотые медали Высшей лиги, опередив ближайшего конкурента в лице «Пушкаш Академи» на 20 очков.

Информация для ставок

  • В 3 из 4 прошлых домашних матчей «Приштины» сыграла ставка на ТБ(2,5)
  • В 2 предыдущих гостевых поединках «Ференцвароша» забивалось минимум 3 гола
  • «Ференцварош» не проигрывал в 12 последних поединках во всех турнирах

Прогноз

«Ференцварош» де-факто решил вопрос с проходом в следующий тур, поэтому в предстоящей игре гости могут себе позволить эксперименты. «Приштина», в свою очередь, должна дома сыграть в открытой манере, тем более что хозяевам уже нечего терять. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «КР Рейкьявик» — «Кефлавик» по приятному коэффициенту.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.74 1.65 2.23
Лига Ставок 2.10 1.68 1.66 2.14
Мелбет 2.14 1.74
1XBET 2.14 1.74
BetBoom 2.12 1.71 1.67 2.19
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