«Приштина» — «Ференцварош». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (13.07.2021)

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сегодня, 00:13

13 июля пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Приштина» — «Ференцварош». Предлагаем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают повторной победы венгерского чемпиона. Поставить на победу «Ференцвароша» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 1.48, ничья котируется в 4.44, а победа «Приштины» доступна за 6.05.

Помимо этого, аналитики букмекера отдают предпочтение результативному исходу противостояния команд в Косово. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.66, ТМ(2,5) – 2.28.

Форма команд

Первая встреча соперников в Венгрии вполне ожидаемо завершилась в пользу «Ференцвароша». Хозяева поля отправили в ворота «Приштины» три безответных гола, доказав свое превосходство над оппонентом.

Отметим, что перед этим «Приштина» прошла два предварительных раунда квалификации Лиги чемпионов. В них клуб из Косово добился победы над «Фольгоре» (2:0) и «Интером Эскальдес» (2:0).

«Ференцварош» по итогам прошлого сезона завоевал очередной чемпионский титул в Венгрии. Команда без проблем оформила золотые медали Высшей лиги, опередив ближайшего конкурента в лице «Пушкаш Академи» на 20 очков.

Информация для ставок

В 3 из 4 прошлых домашних матчей «Приштины» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В 2 предыдущих гостевых поединках «Ференцвароша» забивалось минимум 3 гола

«Ференцварош» не проигрывал в 12 последних поединках во всех турнирах

Прогноз

«Ференцварош» де-факто решил вопрос с проходом в следующий тур, поэтому в предстоящей игре гости могут себе позволить эксперименты. «Приштина», в свою очередь, должна дома сыграть в открытой манере, тем более что хозяевам уже нечего терять. Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2,5) голов по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.

Также можно рискнуть и поставить на ничью в матче «КР Рейкьявик» — «Кефлавик» по приятному коэффициенту.