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«Рапид» — «Генк». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)

сегодня, 11:42

Очередной розыгрыш второго по престижности еврокубкового турнира стартовал. В поединке, который состоится в Вене, мы увидим игру «Рапида» с «Генком». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.503.692.76
Мелбет 2.93 3.82 2.34
1XBET 2.93 3.82 2.42

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этом матче букмекеры не видят, котировки практически равны. Поставить на победу «Рапида» можно по коэффициенту 2.5. Загрузить на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.73, а вот в случае ничьи зайдет коэффициент 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.18. Исход «обе забьют» можно выбрать также по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Рапид» заслуженно оказался в Лиге Европы, и теперь будет стараться решить поставленные задачи на групповой стадии турнира. Команда выглядела неплохо в квалификации, но после ее окончания дважды не смогла победить в родном чемпионате, сначала на выезде сыграв с «Аустрией» (1:1), а затем дома проиграв «Адмире» (1:2).

«Генк» выступал в квалификации Лиги чемпионов, но не смог пройти «Шахтер» и сразу оказался в группе ЛЕ. После этого были лишь противостояния в рамках чемпионата Бельгии, где в трех поединках коллектив смог взять семь очков с «Оуд-Хеверли» (4:0), «Андерлехтом» (1:0) и «Юнионом Сент-Жиллуазом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Рапид» забивает минимум один гол в десяти последних поединках
  • «Генк» выиграл три раза в крайних пяти играх
  • Восемь из девяти последних встреч «Рапида» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет матч, наполненный борьбой на каждом участке поля. Команды любят атаковать и забивать, поэтому без голов мы точно не останемся. Предсказать здесь победителя очень трудно, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.65 1.81 2.06
Мелбет 2.85 1.45
1XBET 2.07 1.85
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shlоmо
shlоmо
сегодня в 11:46
Можно поставить Ф(0) на Генк
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