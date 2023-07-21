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«Расинг» — «Сентраль Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.07.2023)

вчера, 18:46
Расинг

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Поставить на успех гостей можно по 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.913.464.27

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.68.

Форма команд

«Расинг» достаточно далек от своих прошлогодних результатов и на данный момент не входит в зону плей-офф, что расстраивает болельщиков. Коллектив занимает 14 место с 33 баллами и на пять пунктов отстает от зоны плей-офф. В домашней встрече с «Сентраль Кордоба» хозяева постараются добиться победы и вернуться в борьбу за плей-офф. Два последних матча «Расинга» завершились победой с «Сан-Мартин Тукуман» (2:1) в кубке Аргентины и ничьей с «Росарио Сентраль» (1:1) в чемпионате.

«Сентраль Кордоба» идет в нижней части турнирной таблицы и не рассчитывает попасть в зону плей-офф, но улучшить результаты определенно хочет. На данный момент коллектив занимает 18 место с 29 баллами и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. Набрать очки на выезде с более стабильным «Расингом» будет очень непросто. В прошлом туре «Сентраль Кордоба» уступил «Индепендьенте» (0:1), а ранее уступил на выезде «Росарио Сентраль» (2:0).

Информация для ставок

  • «Расинг» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • «Сентраль Кордоба» выиграл лишь два выездных матча из десяти
  • Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что команды не будут сильно закрываться друг от друга и смогут минимум одним забитым мячом отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.64 1.68 2.20
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