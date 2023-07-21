«Расинг» — «Сентраль Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.07.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Поставить на успех гостей можно по 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.
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25 июля 2023, 01:30
вторник
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.68.
Форма команд
«Расинг» достаточно далек от своих прошлогодних результатов и на данный момент не входит в зону плей-офф, что расстраивает болельщиков. Коллектив занимает 14 место с 33 баллами и на пять пунктов отстает от зоны плей-офф. В домашней встрече с «Сентраль Кордоба» хозяева постараются добиться победы и вернуться в борьбу за плей-офф. Два последних матча «Расинга» завершились победой с «Сан-Мартин Тукуман» (2:1) в кубке Аргентины и ничьей с «Росарио Сентраль» (1:1) в чемпионате.
«Сентраль Кордоба» идет в нижней части турнирной таблицы и не рассчитывает попасть в зону плей-офф, но улучшить результаты определенно хочет. На данный момент коллектив занимает 18 место с 29 баллами и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. Набрать очки на выезде с более стабильным «Расингом» будет очень непросто. В прошлом туре «Сентраль Кордоба» уступил «Индепендьенте» (0:1), а ранее уступил на выезде «Росарио Сентраль» (2:0).
Информация для ставок
- «Расинг» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Сентраль Кордоба» выиграл лишь два выездных матча из десяти
- Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что команды не будут сильно закрываться друг от друга и смогут минимум одним забитым мячом отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.