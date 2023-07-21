«Расинг» — «Сентраль Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.07.2023)

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вчера, 18:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.88. Поставить на успех гостей можно по 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.68.

Форма команд

«Расинг» достаточно далек от своих прошлогодних результатов и на данный момент не входит в зону плей-офф, что расстраивает болельщиков. Коллектив занимает 14 место с 33 баллами и на пять пунктов отстает от зоны плей-офф. В домашней встрече с «Сентраль Кордоба» хозяева постараются добиться победы и вернуться в борьбу за плей-офф. Два последних матча «Расинга» завершились победой с «Сан-Мартин Тукуман» (2:1) в кубке Аргентины и ничьей с «Росарио Сентраль» (1:1) в чемпионате.

«Сентраль Кордоба» идет в нижней части турнирной таблицы и не рассчитывает попасть в зону плей-офф, но улучшить результаты определенно хочет. На данный момент коллектив занимает 18 место с 29 баллами и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. Набрать очки на выезде с более стабильным «Расингом» будет очень непросто. В прошлом туре «Сентраль Кордоба» уступил «Индепендьенте» (0:1), а ранее уступил на выезде «Росарио Сентраль» (2:0).

Информация для ставок

«Расинг» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Сентраль Кордоба» выиграл лишь два выездных матча из десяти

Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что команды не будут сильно закрываться друг от друга и смогут минимум одним забитым мячом отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.