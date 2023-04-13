«Райо Вальекано» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.04.2023)

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сегодня, 16:24

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 2.12. Успех «Осасуны» оценивается по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.15.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.45. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.55. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Райо Вальекано» не может выиграть уже несколько матчей подряд в испанской Ла Лиге и это влияет на положение клуба в турнирной таблице. Сейчас он имеет в своем активе 37 очков и занимает девятое место, отставая от зоны еврокубков уже на восемь очков. В матче с «Осасуной» хозяева постараются добиться долгожданной победы. Два последних тура чемпионата закончились для «Райо Вальекано» поражением от «Атлетико» (1:2) и ничьей с «Валенсией».

«Осасуна» лишь в прошлом туре прервала серию без побед, которая длилась пять поединков и теперь хочет продолжить добывать результат с нестабильным в последнее время «Райо Вальекно». Команда занимает восьмое место с 38 баллами и в случае поражения пропустит оппонента вперед себя в турнирной таблице. В прошлом туре «Осасуна» оказалась сильнее «Эльче» (2:1), а в кубке Испании уступила «Атлетику» в дополнительное время (1:1, 1:2 по сумме двух матчей).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» не может выиграть уже восемь последних матчей подряд

Девять из десяти последних матчей «Осасуны» на выезде в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Райо Вальекано» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Осасуной»

Прогноз

«Райо Вальекано» очень неудачно выступает против «Осасуны», и мы предполагаем, что в этот раз также не смогут победить. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.