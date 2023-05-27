«Райо Вальекано» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.05.2023)

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вчера, 08:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Вильярреалу», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.7.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.18. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Райо Вальекано» набрал три очка в пяти последних турах чемпионата Испании и находится не в лучшей форме. Команда опустилась на 12 место с 46 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов. Вряд ли от хозяев стоит ждать особой прыткости, ведь они просто доигрывают сезон без каких-либо задач. В прошлом туре «Райо Вальекано» проиграл на выезде «Реалу» (1:2), а ранее на своем поле с тем же счетом уступил «Эспаньолу» (1:2).

«Вильярреал» еще оставляет за собой шансы побороться за Лигу чемпионов, но они минимальны. Команда занимает пятое место с 63 баллами и отстает на пять пунктов от «Реала» Сосьедад, а за два тура такое практически не отыгрывается. Тем не менее, гости будут играть на победу, а может быть и получат шанс в последнем туре. Два последних поединка «желтой субмарины» завершились победами над «Кадисом» (2:0) и «Жироной» (2:1).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл лишь три поединка из десяти последних

Четыре последних матча «Вильярреала» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Вильярреал» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Райо Вальекано»

Прогноз

Гости мотивированы на победу и вероятнее всего не будут иметь проблем с кризисным соперником. Сделать ставку на успех «Вильярреала» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.