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«Райо Вальекано» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (28.05.2023)

вчера, 08:52
Вильярреал

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Вильярреалу», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.003.952.30
Pari 2.90 3.80 2.25

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.68. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.18. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Райо Вальекано» набрал три очка в пяти последних турах чемпионата Испании и находится не в лучшей форме. Команда опустилась на 12 место с 46 баллами и опережает ближайшего соперника на шесть пунктов. Вряд ли от хозяев стоит ждать особой прыткости, ведь они просто доигрывают сезон без каких-либо задач. В прошлом туре «Райо Вальекано» проиграл на выезде «Реалу» (1:2), а ранее на своем поле с тем же счетом уступил «Эспаньолу» (1:2).

«Вильярреал» еще оставляет за собой шансы побороться за Лигу чемпионов, но они минимальны. Команда занимает пятое место с 63 баллами и отстает на пять пунктов от «Реала» Сосьедад, а за два тура такое практически не отыгрывается. Тем не менее, гости будут играть на победу, а может быть и получат шанс в последнем туре. Два последних поединка «желтой субмарины» завершились победами над «Кадисом» (2:0) и «Жироной» (2:1).

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» выиграл лишь три поединка из десяти последних
  • Четыре последних матча «Вильярреала» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • «Вильярреал» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Райо Вальекано»

Прогноз

Гости мотивированы на победу и вероятнее всего не будут иметь проблем с кризисным соперником. Сделать ставку на успех «Вильярреала» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.12 1.26 2.44 1.61 1.93 1.98
Pari 2.35 1.62
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:14
В прошлом году они в пригороде Мадрида пошумели на 5-1 против Райо. Сейчас гости в качестве фаворита смотрятся здесь вполне себе удобоваримо. По игровым кондициям они мощнее соперника, у Райо сейчас куча проблем в обороне и они, очень похоже, бросили играть под конец сезона, тогда как у Вилльяреала на данный момент еще жива интрига попадания в ЛЧ, хоть и опередить Сосьедад будет непросто. С нулевой форой гости с их атакой и мощью в последних матчах куда интереснее смотрятся, чем хозяева.
Гость
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