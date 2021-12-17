«РБ Лейпциг» — «Арминия». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 21:31

В 17-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» встретится с «Арминией» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпциг» составляет 1.2. Поставить на «Арминию» можно по 17.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.59. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.23.

Форма команд

«РБ Лейпциг» совсем недавно возглавил новый главный тренер – Доменико Тедеско. Теперь все ждут существенных изменений в игре коллектива. Однако сейчас клуб продолжает терять очки и находится на непривычном для себя девятом месте, набрав всего четыре балла в пяти последних поединках. Осечку в матче с «Арминией» вряд ли поймут даже самые терпеливые болельщики, поэтому команду устроит только победа. В прошлом туре «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1), а несколькими днями ранее крупно обыграл гладбахскую «Боруссию» (4:1).

«Арминия» не может поправить свою ситуацию в чемпионате, хотя изредка команде удается набирать очки. Коллектив пребывает на предпоследнем месте с 13 очками и отстает на четыре очка от ближайшего конкурента. Клуб забил меньше всех в этом сезоне (12 мячей), поэтому тренерскому штабу следует сделать упор на решение этой проблемы. В прошлой игре Бундеслиги «Арминия» одержала победу над «Бохумом» (2:0), а несколькими днями ранее с таким же счетом уступила «Герте».

Информация для ставок

«Арминия» смогла одержать только две выездные победы в десяти последних поединках

Пять последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из десяти домашних поединков во всех турнирах

Обе встречи между клубами на поле «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«РБ Лейпциг» имеет большие проблемы с игровой составляющей и результатами, поэтому делать ставку на его победу мы не рискнем. Предлагаем поверить в то, что две команды смогут отличиться в этом поединке. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 2.23 в букмекерской конторе Мелбет.