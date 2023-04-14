«РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (15.04.2023)

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сегодня, 12:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.25. Поставить на «Аугсбург» можно по 11, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«РБ Лейпциг» потерял много очков в последних турах, однако все еще сохраняет надежду на успешный исход по итогам сезона. Команда на данный момент занимает четвертое место с 48 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В домашнем матче с «Аугсбургом», коллектив постарается добиться уверенной победы и добавить уверенности в своих силах. Два последних поединка «РБ Лейпциг» завершились победами на выезде над «Гертой» (1:0) в чемпионате и над «Боруссией» Д (2:0) в кубке Германии.

«Аугсбург» не может выиграть уже несколько матчей подряд и еще не решил свои задачи в нынешнем сезоне. Команда занимает 13 место с 29 баллами и очень не хочет перед заключительными турами опуститься в зону вылета. В прошлом туре Бундеслиги команда уступила на своем поле «Кельну» (1:3), а ранее разошелся миром на выезде с «Вольфсбургом» (2:2).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Аугсбург» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» в трех из пяти последних встречах при двух ничьих

Прогноз

«РБ Лейпциг» на своем стадионе имеет большие шансы на победу и вероятнее всего забьет много мячей. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.