«Лейпциг» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (14.03.2021)

1615631888

вчера, 13:38

Интересную встречу двух ярких команд подарит 25-й тур чемпионата Германии. «Лейпциг» встретится с «Айнтрахтом» на своем стадионе. Поединок состоится 14 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.79. Поставить на «Айнтрахт» Ф можно за 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 (1.59). Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.44. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Лейпциг» проиграл «Ливерпулю» и второй матч в Лиге чемпионов (0:2). Команда покинула турнир и теперь может уделить всё внимание внутренним соревнованиям. Команда будет играть в полуфинале Кубка страны и всего на 2 пункта отстает от «Баварии». Подопечные Нагельсманна вполне могут побороться за чемпионство и сотворить мини-сенсацию в Германии. В прошлом туре Бундеслиги «Лейпциг» обыграл «Фрайбург» (3:0), а в рамках Кубка Германии оказался сильнее «Вольфсбурга» (2:0).

«Айнтрахт» немного сдал в результатах, в последних двух матчах команда набрала всего одно очко. Чтобы вернуться в гонку за самые высокие места Бундеслиги, команде необходимо вернуть потерянную уверенность и начать достигать прежних результатов. В прошлом туре «Айнтрахт» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а немного ранее уступил «Вердеру» (1:2).

Информация для ставок

· Последние пять матчей «Айнтрахта» закончились исходом «обе забьют».

· «Лейпциг» выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах.

· «Лейпциг» не может обыграть «Айнтрахт» уже три матча подряд.

· «Лейпциг» выиграл три из последних четырех матчей против «Айнтрахта» на своем поле.

Прогноз

Этот поединок можно смело называть центральным матчем тура и к нему будет приковано внимание большинства болельщиков немецкого футбола. Рискнем предположить, что «Айнтрахт» сможет отобрать очки у хозяев и как минимум не проиграет. Сделать ставку на Х2 можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.