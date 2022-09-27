«РБ Лейпциг» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2022)

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вчера, 14:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.25. Поставить на «Бохум» можно по 11, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.76. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«РБ Лейпциг» после прихода Марко Розе понемногу приходит в себя и сейчас вынужден добиваться максимального результата в каждой встрече, чтобы исправить ситуацию. Перед стартом очередного тура коллектив набрал восемь очков и занимает только 12 место в таблице. В матче с последней команды Бундеслиги команда не имеет права терять очков. В прошлом матче чемпионата «РБ Лейпциг» крупно уступил «Боруссии» М (0:3), а в Лиге Чемпионов проиграл мадридскому «Реалу» (0:2).

У «Бохума» в нынешнем сезоне наблюдаются большие проблемы и команде угрожают серьезные проблемы, если она вовремя не начнет показывать результат. Сейчас коллектив идет на последнем месте в Бундеслиге и набрал всего один балл. В прошлой встрече «Бохум» разошелся миром с «Кельном» (1:1), а ранее уступил на выезде «Шальке-04» (1:3).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Бохум» не может одержать победу уже на протяжении семи матчей подряд

«РБ Лейпциг» выиграл все семь последних матчей у «Бохума»

Пять из семи последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

У обеих команд большие проблемы в Бундеслиге, однако у «РБ Лейпциг» есть гораздо больше ресурсов, чтобы быстрее выйти из кризиса. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.