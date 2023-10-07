«РБ Лейпциг» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (07.10.2023)

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вчера, 10:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.28. Поставить на «Бохум» можно за 10, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«РБ Лейпциг» неплохо идет в чемпионате и после шести туров смог набрать 13 очков. Это позволяет команде занимать текущее пятое место с 13 баллами и отстает на три пункта от лидера «Байера». В домашней встрече с одним из аутсайдеров Бундеслиги, болельщики будут ждать уверенно победы. В прошлом матче Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» уступил на своем поле «Манчестер Сити» (1:3), а в Бундеслиге поделил очки с «Баварией» (2:2).

«Бохум» не может быть доволен стартом в сезоне Бундеслиги, ведь коллектив занимает лишь 16 место и набрал три очка. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу нужны кардинальные изменения и определенное время, которого не так много, как хотелось бы. В прошлом туре чемпионата Германии «Бохум» на своем поле проиграл «Боруссии» М (1:3), а ранее разгромно проиграл на выезде «Баварии» (0:7).

Информация для ставок

«Бохум» не может выиграть уже девять матчей подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бохум» уступил в четырех из пяти последних матчах с «РБ Лейпциг»

Прогноз

«РБ Лейпциг» будет играть с первых минут на победу в этой встрече и наверняка сможет ее добиться. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев с форой (-2) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.