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«РБ Лейпциг» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2022)

вчера, 14:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.44. Поставить на «Кельн» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.756.90
Мелбет 1.49 4.88 7.20
1XBET 1.49 4.88 7.20
BetBoom 1.48 4.72 6.91

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.04. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«РБ Лейпциг» хорошо показал себя в выездном матче против «Баварии» на днях, но минимально уступил чемпиону Германии (2:3). В последних играх коллектива виден новый почерк главного тренера, который уже внес небольшие изменения в игру за небольшой промежуток времени. Клуб идет на седьмом месте с набранным 31 очком. В предстоящем матче команда выглядит явным фаворитом и постарается порадовать болельщиков красивой победой. До матча с мюнхенским клубом, «РБ Лейпциг» одержал две победы в Бундеслиге над «Вольфсбургом» и «Штутгартом» с одинаковым счетом (2:0).

«Кельн» находится в хорошей физической форме и даже на одно очко опережает нынешнего соперника. Набрав 32 очка, клуб занимает шестое место и постарается зацепиться за эту позицию, которая дает право участия в еврокубках на следующий сезон. В игре с «РБ Лейпцигом», набравшим хороший ход, коллективу придется сложно, и даже ничья вполне стала бы хорошим результатом. В прошлом туре «Кельн» минимально обыграл «Фрайбург» (1:0), ранее сыграл бы вничью с «Бохумом» (2:2).

Информация для ставок

  • Оба коллектива проиграли только по три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «РБ Лейпциг» забивал в 14 из 15 последних домашних матчей
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Кельн» не проигрывает уже пять выездных встреч подряд

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, и мы предполагаем, что матч будет ярким и богатым на забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 2.21 1.74
Мелбет 2.64 1.46
1XBET 2.64 1.46
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:51
Победа команды хозяев и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:20
Быки сделают козлов
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