«РБ Лейпциг» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2022)

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вчера, 14:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.44. Поставить на «Кельн» можно по 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.04. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«РБ Лейпциг» хорошо показал себя в выездном матче против «Баварии» на днях, но минимально уступил чемпиону Германии (2:3). В последних играх коллектива виден новый почерк главного тренера, который уже внес небольшие изменения в игру за небольшой промежуток времени. Клуб идет на седьмом месте с набранным 31 очком. В предстоящем матче команда выглядит явным фаворитом и постарается порадовать болельщиков красивой победой. До матча с мюнхенским клубом, «РБ Лейпциг» одержал две победы в Бундеслиге над «Вольфсбургом» и «Штутгартом» с одинаковым счетом (2:0).

«Кельн» находится в хорошей физической форме и даже на одно очко опережает нынешнего соперника. Набрав 32 очка, клуб занимает шестое место и постарается зацепиться за эту позицию, которая дает право участия в еврокубках на следующий сезон. В игре с «РБ Лейпцигом», набравшим хороший ход, коллективу придется сложно, и даже ничья вполне стала бы хорошим результатом. В прошлом туре «Кельн» минимально обыграл «Фрайбург» (1:0), ранее сыграл бы вничью с «Бохумом» (2:2).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли только по три поединка из десяти последних во всех турнирах

«РБ Лейпциг» забивал в 14 из 15 последних домашних матчей

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Кельн» не проигрывает уже пять выездных встреч подряд

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, и мы предполагаем, что матч будет ярким и богатым на забитые мячи. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.