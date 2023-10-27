«РБ Лейпциг» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (28.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.43. Поставить на «Кельн» можно по 7.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.
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сегодня, 19:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«РБ Лейпциг» неплохо выглядит в Лиге Чемпионов и старается не отставать от лидеров в чемпионате Германии. На данный момент команда занимает пятое место в Бундеслиге с 17 баллами и нуждается в очках, ведь отстает от лидера на пять пунктов. В игре с аутсайдером на своем поле у хозяев появляются отличные возможности добиться успеха. В прошлом матче Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» переиграл «Црвену Звезду» (3:1), а в чемпионате на выезде с тем же счетом одолел «Дармштадт» (3:1).
«Кельн» только в прошлом туре прервал свою серию поражений в чемпионате Германии и теперь клуб ждет длительная работа по исправлению ситуации в турнирной таблице. На данный момент «козлы» занимают 16 место с четырьмя баллами и отстают от ближайшего соперника, который идет вне зоны вылета на два пункта. Два последних матча «Кельна» завершились победой над «Боруссией» М (3:1) и выездным поражением с «Байером» (0:3).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Кельн» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами закончились ничьими
Прогноз
«РБ Лейпциг» выглядит большим фаворитом в этой игре и постарается решить все еще в первом тайме. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.