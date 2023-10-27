«РБ Лейпциг» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (28.10.2023)

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вчера, 18:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.43. Поставить на «Кельн» можно по 7.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«РБ Лейпциг» неплохо выглядит в Лиге Чемпионов и старается не отставать от лидеров в чемпионате Германии. На данный момент команда занимает пятое место в Бундеслиге с 17 баллами и нуждается в очках, ведь отстает от лидера на пять пунктов. В игре с аутсайдером на своем поле у хозяев появляются отличные возможности добиться успеха. В прошлом матче Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» переиграл «Црвену Звезду» (3:1), а в чемпионате на выезде с тем же счетом одолел «Дармштадт» (3:1).

«Кельн» только в прошлом туре прервал свою серию поражений в чемпионате Германии и теперь клуб ждет длительная работа по исправлению ситуации в турнирной таблице. На данный момент «козлы» занимают 16 место с четырьмя баллами и отстают от ближайшего соперника, который идет вне зоны вылета на два пункта. Два последних матча «Кельна» завершились победой над «Боруссией» М (3:1) и выездным поражением с «Байером» (0:3).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Кельн» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами закончились ничьими

Прогноз

«РБ Лейпциг» выглядит большим фаворитом в этой игре и постарается решить все еще в первом тайме. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.