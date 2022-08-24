«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (27.08.2022)

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сегодня, 11:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.5. Поставить на «Вольфсбург» можно по 6.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«РБ Лейпциг» очень неудачно начал новый сезон и у экспертов появились сомнения насчет конкурентоспособности команды в борьбе за победу в Бундеслиге. После трех туров у команды только два набранных очка и в предстоящем матче с «Вольфсбургом», футболистам необходимо приложить максимум усилий для победы. В прошлом туре «РБ Лейпциг» проиграл «Униону» (1:2), а ранее разошелся миром с «Кельном» (2:2).

«Вольфсбург» также не может похвалиться победами и имеет два набранных балла на старте Бундеслиги. Команда еще с прошлого сезона не может найти себя и нуждается в изменениях. Выездной матч против серьезного соперника не сулит гостям ничего хорошего, но у футболистов шансы для взятия ворот определенно будут появляться. В прошлом туре «Вольфсбург» сыграл вничью с «Шальке-04» (0:0), а ранее уступил на выезде «Баварии» (0:2).

Информация для ставок

«Вольфсбург» одержал четыре победы из пяти последних выездных поединков

«РБ Лейпциг» не может выиграть уже пять матчей подряд

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вольфсбург» не может победить «РБ Лейпциг» на выезде уже восемь встреч подряд

Прогноз

Обе команды имеют большие проблемы с качеством игры, однако в этом случае хозяева должны оказаться более убедительными. Предлагаем сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.