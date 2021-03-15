«Реал» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (16.03.2021)

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вчера, 23:35

Испанский «Реал» встретится с итальянской «Аталантой». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч в Мадриде.

Ставки букмекеров

«Реал» — фаворит матча, на победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.10. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Аталанты» по коэффициенту 3.40. Еще одна ставка — ничейный исход — 3.80.

Форма команд

Клуб из столицы Испании плохо выступает в нынешнем сезоне по своим меркам. Команда уступает «Атлетико» в турнирной таблице и набрала 57 очков. Отставание от первого места составляет шесть пунктов. «Сливочные» выиграли 17 поединков в Примере, шесть раз играли вничью и проиграли в четырех матчах. Клуб забил 46 голов и пропустил 22 мяча.

«Аталанта» находится на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А. В нынешнем сезоне у «Аталанты» 52 пункта. Команда выиграла 15 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в пяти матчах. Клуб забил 63 гола и пропустил 34 мяча. «Аталанта» — одна из самых атакующих команд чемпионата. В последних поединках у итальянцев все очень хорошо.

Информация для ставок

«Реал» не проигрывает пять последних матчей в Примере

«Аталанта» проиграла всего один матч в Серии А из последних пяти

«Реал» забил семь мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что два гола будут забиты одной командой («Реал») по коэффициенту 2.38. Также можно поставить на то, что в поединке забьет Карим Бензема по коэффициенту 4.80.

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