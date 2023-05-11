«Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.05.2023)

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вчера, 19:05

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае победы «Хетафе», зайдет коэффициент 6.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Мадридский «Реал» провел очень сложный матч в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) и впереди «сливочных» ждет ответный поединок. В чемпионате команда идет уже на третьем месте, отставая от «Атлетико» Мадрид на один пункт, поэтом постарается одержать победу в нынешнем противостоянии «малой кровью». В последнем туре чемпионата Испании «Реал» уступил на выезде «Реалу» Сосьедад (0:2).

«Хетафе» прервал свою серию без побед в прошлом туре Ла Лиги, однако это не помогло команде покинуть зону вылета. В активе клуба 30 набранных очков и 18 место в таблице, что должно мотивировать футболистов добиваться результатов в каждом следующем поединке для сохранения прописки в элитном дивизионе. Два последних матча «Хетафе» в Ла Лиге завершились победой над «Сельтой» (1:0) и поражением от «Эспаньола» (0:1).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Хетафе» забивал только в шести матчах из десяти последних матчей во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей при одном поражении у «Хетафе»

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и не должен иметь проблем с «Хетафе», даже учитывая возможную ротацию состава. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.