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«Реал» Мадрид — «Хетафе». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.05.2023)

вчера, 19:05
Васкес Лукас

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае победы «Хетафе», зайдет коэффициент 6.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.634.045.90
Pari 1.60 3.95 5.90

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

Мадридский «Реал» провел очень сложный матч в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) и впереди «сливочных» ждет ответный поединок. В чемпионате команда идет уже на третьем месте, отставая от «Атлетико» Мадрид на один пункт, поэтом постарается одержать победу в нынешнем противостоянии «малой кровью». В последнем туре чемпионата Испании «Реал» уступил на выезде «Реалу» Сосьедад (0:2).

«Хетафе» прервал свою серию без побед в прошлом туре Ла Лиги, однако это не помогло команде покинуть зону вылета. В активе клуба 30 набранных очков и 18 место в таблице, что должно мотивировать футболистов добиваться результатов в каждом следующем поединке для сохранения прописки в элитном дивизионе. Два последних матча «Хетафе» в Ла Лиге завершились победой над «Сельтой» (1:0) и поражением от «Эспаньола» (0:1).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Хетафе» забивал только в шести матчах из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей при одном поражении у «Хетафе»

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и не должен иметь проблем с «Хетафе», даже учитывая возможную ротацию состава. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.51 1.88 2.01 1.49 2.77
Pari 1.85 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:32
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1,5) и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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