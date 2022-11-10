«Реал» Мадрид – «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.11.2022)

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вчера, 10:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.2. Победа «Кадиса» оценивается по 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25 Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.67. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Мадридский «Реал» после потерь в чемпионате Испании уступил лидерство «Барселоне» и теперь находится в роли догоняющей стороны. В активе клуба 32 очка, а отставание составляет пять пунктов, при этом мадридский клуб имеет одну игру в запасе. Чтобы сократить разницу между клубами до двух очков, необходимо обыгрывать аутсайдера на своем стадионе. В прошлом туре «Реал» Мадрид проиграл «Райо Вальекано» (2:3), а ранее разгромил «Селтик» в Лиге Чемпионов (5:1).

«Кадис» прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы покинуть зону вылета и за последние пять туров проиграл только один матч. Тем не менее, большое количество ничьих оставляет на данный момент команду на девятом месте с 11 баллами. Если клуб сможет набрать очки в нынешней встрече, это станет большой неожиданностью, однако в футболе бывает всякое. Два последних матча «Кадиса» завершились ничьей с «Хетафе» (0:0) и домашней победой над «Атлетико» (3:2).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл шесть матчей из последних десяти во всех турнирах

«Кадис» забивал в шести из десяти последних поединках на выезде

«Реал» выиграл только пять матчей из десяти у «Кадиса» за последнее время

Семь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются забитыми мячами, поэтому такая ставка стала бы не только интересной, но несет в себе большой коэффициент 2.1. Сделать свой выбор в пользу «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок.