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«Реал» Мадрид – «Кадис». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.11.2022)

вчера, 10:09
Карвахаль Даниэль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.2. Победа «Кадиса» оценивается по 14, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.178.2318.46
Лига Ставок 1.21 6.60 12.00
Мелбет 1.23 7.20 12.00
1XBET 1.21 7.70 16.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.25 Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.67. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Мадридский «Реал» после потерь в чемпионате Испании уступил лидерство «Барселоне» и теперь находится в роли догоняющей стороны. В активе клуба 32 очка, а отставание составляет пять пунктов, при этом мадридский клуб имеет одну игру в запасе. Чтобы сократить разницу между клубами до двух очков, необходимо обыгрывать аутсайдера на своем стадионе. В прошлом туре «Реал» Мадрид проиграл «Райо Вальекано» (2:3), а ранее разгромил «Селтик» в Лиге Чемпионов (5:1).

«Кадис» прикладывает максимальные усилия к тому, чтобы покинуть зону вылета и за последние пять туров проиграл только один матч. Тем не менее, большое количество ничьих оставляет на данный момент команду на девятом месте с 11 баллами. Если клуб сможет набрать очки в нынешней встрече, это станет большой неожиданностью, однако в футболе бывает всякое. Два последних матча «Кадиса» завершились ничьей с «Хетафе» (0:0) и домашней победой над «Атлетико» (3:2).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл шесть матчей из последних десяти во всех турнирах
  • «Кадис» забивал в шести из десяти последних поединках на выезде
  • «Реал» выиграл только пять матчей из десяти у «Кадиса» за последнее время
  • Семь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются забитыми мячами, поэтому такая ставка стала бы не только интересной, но несет в себе большой коэффициент 2.1. Сделать свой выбор в пользу «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.48 2.18 1.74
Лига Ставок 2.55 1.47 2.03 1.73
Мелбет 2.79 1.46
1XBET 2.22 1.74
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