«Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (15.03.2023)

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вчера, 12:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ливерпуля» оценивается по коэффициенту 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Реал» добился крупно победы на выезде (5:2), хотя начало матча для испанского клуба было катастрофическим. Трудно представить, что подопечные Анчелотти могут упустить такое преимущество, но все же им необходимо сыграть предельно осторожно в первую очередь в обороне. В чемпионате Испании «сливочные» занимают второе место и отстают от «Барселоны» уже на девять пунктов. В прошлом туре чемпионата «Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом» (3:1).

«Ливерпуль» откровенно провалил первый поединок 1/8 финала и теперь для выхода в следующий этап следует сделать практически невозможное. Команда продолжает выступать нестабильно и в чемпионате, где после феерического разгрома «Манчестер Юнайтед» (7:0), подопечные Клоппа уступили на выезде скромному «Борнмуту» (0:1).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл лишь три выездных поединка из десяти за последнее время

«Реал» Мадрид выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Реал Мадрид» выиграл шесть из семи последних матчей с «Ливерпулем»

Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч будет нервным, несмотря на результат первой встречи, поэтому предполагаем, что и в этот раз будут ошибки, возможно не такие грубые. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.