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«Реал» Мадрид — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (15.03.2023)

вчера, 12:02
Карвахаль Даниэль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Ливерпуля» оценивается по коэффициенту 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.323.982.88
Лига Ставок 2.41 3.85 2.90
1XBET 2.38 3.94 2.92

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Реал» добился крупно победы на выезде (5:2), хотя начало матча для испанского клуба было катастрофическим. Трудно представить, что подопечные Анчелотти могут упустить такое преимущество, но все же им необходимо сыграть предельно осторожно в первую очередь в обороне. В чемпионате Испании «сливочные» занимают второе место и отстают от «Барселоны» уже на девять пунктов. В прошлом туре чемпионата «Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом» (3:1).

«Ливерпуль» откровенно провалил первый поединок 1/8 финала и теперь для выхода в следующий этап следует сделать практически невозможное. Команда продолжает выступать нестабильно и в чемпионате, где после феерического разгрома «Манчестер Юнайтед» (7:0), подопечные Клоппа уступили на выезде скромному «Борнмуту» (0:1).

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выиграл лишь три выездных поединка из десяти за последнее время
  • «Реал» Мадрид выиграл только шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Реал Мадрид» выиграл шесть из семи последних матчей с «Ливерпулем»
  • Семь из десяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч будет нервным, несмотря на результат первой встречи, поэтому предполагаем, что и в этот раз будут ошибки, возможно не такие грубые. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.40 1.23 2.52 1.57 2.01 1.88
Лига Ставок 2.43 1.54 1.93 1.84
1XBET 2.40 1.52
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:20
В этом матче скорее всего обе команды покажут свою результативность как и в первой игре. Обе команды забьют и тотал больше 3,5 в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 13:42
А помните прошлый розыгрыш Лиги Чемпионов УЕФА и ее четвертьфинальную стадию, когда Мадрид вышел на английский Челси. Где испанцы тоже поначалу не испытали особых проблем от "аристократов", уверенно разобравшись с ними на Стэмфорд Бридж со счетом 3:1. Ну а затем в ответке на Сантьяго Бернабеу всё буквально перевернулось с ног на голову, в результате чего Реал Мадрид горел на 80-й минуте 0:3. Так что, как мы видим, и у самых великих клубов есть нервы, и они шалят еще как в ответственный момент. Чем наверняка снова сумеет воспользоваться британский коллектив, который тут будет в несколько выигрышном положении...от нечего терять. Считаю, что Ливер отметится и здесь голевым дублем.
Гость
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