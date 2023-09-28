«Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.09.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Атлетика», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.
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завтра, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.
Форма команд
«Реал» Сосьедад после семи туров смог набрать в Ла Лиге 12 очков, что является не плохим результатом и позволяет команда занимать пятое место в таблице. Коллектив отстает от нынешнего соперника всего на два пункта, что является дополнительной мотивацией обойти конкурента и порадовать болельщиков. В прошлом туре «Реал» Сосьедад минимально обыграл на выезде «Валенсию» (1:0), а ранее оказался сильнее «Хетафе» (4:3).
«Атлетик» Бильбао очень мало пропускает в этом сезоне и добивается высоких результатов. Перед стартом очередного тура клуб занимает четвертое место с 14 баллами и отстает от впереди идущей «Барселоны» на три очка. Предстоящий поединок будет очень сложным для гостей, поэтому даже ничья может считаться приемлемым результатом. В прошлой игре «Атлетик» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» (2:2), а ранее обыграл на выезде «Алавес» (2:0).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей «Реала» Сосьедад завершились исходом «обе забьют»
- «Атлетик» проиграл всего два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Реал» Сосьедад проиграл три из пяти последних встреч с «Атлетик» Бильбао
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Оба клуба показывают неплохие результаты на данном отрезке и дорожат набранными баллами. Предполагаем, что игра будет закрытой и рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.