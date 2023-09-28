«Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.09.2023)

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вчера, 18:50

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Атлетика», зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Реал» Сосьедад после семи туров смог набрать в Ла Лиге 12 очков, что является не плохим результатом и позволяет команда занимать пятое место в таблице. Коллектив отстает от нынешнего соперника всего на два пункта, что является дополнительной мотивацией обойти конкурента и порадовать болельщиков. В прошлом туре «Реал» Сосьедад минимально обыграл на выезде «Валенсию» (1:0), а ранее оказался сильнее «Хетафе» (4:3).

«Атлетик» Бильбао очень мало пропускает в этом сезоне и добивается высоких результатов. Перед стартом очередного тура клуб занимает четвертое место с 14 баллами и отстает от впереди идущей «Барселоны» на три очка. Предстоящий поединок будет очень сложным для гостей, поэтому даже ничья может считаться приемлемым результатом. В прошлой игре «Атлетик» на своем поле сыграл вничью с «Хетафе» (2:2), а ранее обыграл на выезде «Алавес» (2:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Реала» Сосьедад завершились исходом «обе забьют»

«Атлетик» проиграл всего два матча из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Сосьедад проиграл три из пяти последних встреч с «Атлетик» Бильбао

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба показывают неплохие результаты на данном отрезке и дорожат набранными баллами. Предполагаем, что игра будет закрытой и рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.