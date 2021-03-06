«Реал Сосьедад» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (07.03.2021)

«Реал Сосьедад» сыграет против «Леванте» в рамках 26-го тура испанской Примеры. Этот матч будет сыгран 7 марта 2021 года. В этом сезоне баски играют в очень привлекательный футбол, их матчи приятно смотреть, поединок против «Леванте» должен стать еще одним поводом для того, чтобы получить удовольствие от «Сосьедада». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.
|
1 : 0
завершен
вчера, 20:30
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния является «Реал Сосьедад», на победу которого можно поставить за коэффициент 1.45. Также можно сделать ставку на то, что будет ничья (за 4.60). И на победу «Леванте» за коэффициент 7.70.
Форма команд
«Реал Сосьедад» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Страны Басков набрала 42 пункта. В нынешнем сезоне у «Сосьедада» 11 побед, девять ничьих и пять поражений. Клуб забил 42 мяча и пропустил 21 гол. В последних матчах «Реал Сосьедад» очень хорош, в рамках очередного тура испанской Примеры хозяева могут устроить теплый прием своим гостям на «Аноэте».
«Леванте» расположился на девятой строчке. В активе клуба из Валенсии семь побед, 11 ничьих и семь поражений. Команда забила 35 голов и пропустила 34 мяча. В последних поединках «лягушки» показывают хорошую игру, даже по своим меркам «Леванте» выглядит очень хорошо и является серьезным соперником для любого клуба в Примере. Матч против команды из Страны Басков будет отличным шансом продемонстрировать все, чему научился клуб в нынешнем сезоне
Информация для ставок
- «Реал Сосьедад» не проигрывает пять матчей кряду
- «Леванте» не проигрывает в четырех матчах из последних пяти
- «Реал Сосьедад» забил 22 мяча за 12 игр на домашнем стадионе
Прогноз
Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что в матче будет забито 4-5 мячей (за коэффициент 1.98). Также можно поставить на то, что гол будет забит с 76-й по 90-ю минуту (за коэффициент 1.95).