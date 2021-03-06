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«Реал Сосьедад» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (07.03.2021)

06 марта 2021, 16:37

«Реал Сосьедад» сыграет против «Леванте» в рамках 26-го тура испанской Примеры. Этот матч будет сыгран 7 марта 2021 года. В этом сезоне баски играют в очень привлекательный футбол, их матчи приятно смотреть, поединок против «Леванте» должен стать еще одним поводом для того, чтобы получить удовольствие от «Сосьедада». Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.547.69
Fonbet Live! 1.03 17.00 100.00
Мелбет 1.37 5.44 8.39
Лига ставок 1.36 5.20 8.00
BetBoom 1.38 4.97 8.86

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния является «Реал Сосьедад», на победу которого можно поставить за коэффициент 1.45. Также можно сделать ставку на то, что будет ничья (за 4.60). И на победу «Леванте» за коэффициент 7.70.

Форма команд

«Реал Сосьедад» находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда из Страны Басков набрала 42 пункта. В нынешнем сезоне у «Сосьедада» 11 побед, девять ничьих и пять поражений. Клуб забил 42 мяча и пропустил 21 гол. В последних матчах «Реал Сосьедад» очень хорош, в рамках очередного тура испанской Примеры хозяева могут устроить теплый прием своим гостям на «Аноэте».

«Леванте» расположился на девятой строчке. В активе клуба из Валенсии семь побед, 11 ничьих и семь поражений. Команда забила 35 голов и пропустила 34 мяча. В последних поединках «лягушки» показывают хорошую игру, даже по своим меркам «Леванте» выглядит очень хорошо и является серьезным соперником для любого клуба в Примере. Матч против команды из Страны Басков будет отличным шансом продемонстрировать все, чему научился клуб в нынешнем сезоне

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Леванте» не проигрывает в четырех матчах из последних пяти
  • «Реал Сосьедад» забил 22 мяча за 12 игр на домашнем стадионе

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что в матче будет забито 4-5 мячей (за коэффициент 1.98). Также можно поставить на то, что гол будет забит с 76-й по 90-ю минуту (за коэффициент 1.95).

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.484.547.69
Fonbet Live! 1.03 17.00 100.00
Мелбет 1.37 5.44 8.39
Лига ставок 1.36 5.20 8.00
BetBoom 1.38 4.97 8.86
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shlomo
shlomo
06 марта в 17:07
Хозяева выиграют на классе
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