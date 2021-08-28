«Реал Сосьедад» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (28.08.2021)

1630130822

сегодня, 09:07

«Реал Сосьедад» сыграет против «Леванте» в рамках третьего тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 28 августа 2021 года и состоится в 20:30 по Москве. В прошлом сезоне оба коллектива смотрелись неплохо, а клуб из Страны Басков и вовсе был одним из ярких во всем чемпионате. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Реал Сосьедад». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.00 и на победу «Леванте» по коэффициенту 6.00.

Форма команд

«Реал Сосьедад» неплохо стартовал в Примере. Команда выиграла один поединок и один раз проиграла. В активе клуба из Страны Басков три балла. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. «Сосьедаду» удалось выиграть матч против «Райо Вальекано», поединок завершился со счетом 1:0. Матч против «Барселоны» команда из Страны Басков провалила. Поединок был проигран со счетом 2:4.

«Леванте» был неплох в прошлом сезоне, в этом клуб стартовал без поражений. «Леванте» заработал два балла и дважды сыграл вничью. Клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды четыре забитых и четыре пропущенных мяча. «Леванте» вырвал героическую ничью в поединке против мадридского «Реала» (3:3), а также играл вничью с «Кадисом» 1:1. В товарищеских поединках этот клуб не запомнился чем-то неординарным, но не стоит списывать команду со счетов.

Информация для ставок

«Леванте» не побеждает три поединка кряду

«Реал Сосьедад» проиграл в трех матчах из последних пяти

«Леванте» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Реал Сосьедад» часто проигрывает в последнее время, а «Леванте» преимущественно играет вничью. «Лягушки» могут удивить поклонников в новом сезоне. Удивление может произойти уже в этом поединке, поэтому стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Леванте» по коэффициенту 2.35.

Ранее букмекеры предложили комбинированную ставку на матч в чемпионате Италии.