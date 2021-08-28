«Реал Сосьедад» — «Леванте». Прогноз на матч Примеры (28.08.2021)

«Реал Сосьедад» сыграет против «Леванте» в рамках третьего тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 28 августа 2021 года и состоится в 20:30 по Москве. В прошлом сезоне оба коллектива смотрелись неплохо, а клуб из Страны Басков и вовсе был одним из ярких во всем чемпионате. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 20:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Реал Сосьедад». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.00 и на победу «Леванте» по коэффициенту 6.00.
Форма команд
«Реал Сосьедад» неплохо стартовал в Примере. Команда выиграла один поединок и один раз проиграла. В активе клуба из Страны Басков три балла. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. «Сосьедаду» удалось выиграть матч против «Райо Вальекано», поединок завершился со счетом 1:0. Матч против «Барселоны» команда из Страны Басков провалила. Поединок был проигран со счетом 2:4.
«Леванте» был неплох в прошлом сезоне, в этом клуб стартовал без поражений. «Леванте» заработал два балла и дважды сыграл вничью. Клуб расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе команды четыре забитых и четыре пропущенных мяча. «Леванте» вырвал героическую ничью в поединке против мадридского «Реала» (3:3), а также играл вничью с «Кадисом» 1:1. В товарищеских поединках этот клуб не запомнился чем-то неординарным, но не стоит списывать команду со счетов.
Информация для ставок
- «Леванте» не побеждает три поединка кряду
- «Реал Сосьедад» проиграл в трех матчах из последних пяти
- «Леванте» забил шесть голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Реал Сосьедад» часто проигрывает в последнее время, а «Леванте» преимущественно играет вничью. «Лягушки» могут удивить поклонников в новом сезоне. Удивление может произойти уже в этом поединке, поэтому стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победе «Леванте» по коэффициенту 2.35.
Ранее букмекеры предложили комбинированную ставку на матч в чемпионате Италии.