«Зальцбург» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (16.02.2022)

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вчера, 14:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают мюнхенский клуб. Коэффициент на победу «Баварии» составляет 1.33. Поставить на «Зальцбург» можно по 8.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.64. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Зальцбург» хорошо провел групповой турнир и заслуженно вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, однако в жеребьевке команде не повезло, ведь уже в 1/8 ему предстоит сыграть с «Баварией». Коллектив страдает от большого количества травмированных игроков, но в чемпионате Австрии уверенно лидирует с 48 набранными очками. Предстоящий матч с чемпионом Германии обещает быть зрелищным и напряженным. В двух последних матчах «Зальцбург» обыграл «Рапид» в чемпионате (2:1) и оказался сильнее ЛАСК в кубке страны (3:1).

«Бавария» неприятно удивила своих болельщиков в прошлом туре, уступил «Бохуму» (2:4). Тем не менее, это не может лишить команду статуса большого фаворита в этом противостоянии. Клуб продолжает лидировать в Бундеслиге с 52 очками и опережает ближайшего конкурента на шесть баллов. Немецкий клуб также является одним из главных претендентов на победу в Лиге Чемпионов. До проигранного матча с «Бохумом», мюнхенский коллектив обыграл «РБ Лейпциг» (3:2) и «Герту» (4:1).

Информация для ставок

Оба коллектива выиграли по восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

16 последних матчей «Баварии» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зальцбург» забивал в 14 из 15 последних поединков на своем стадионе

«Бавария» выиграла три последних встречи у «Зальцбурга»

Прогноз

Обе команды умеют атаковать и играют в открытый футбол. Исходя из статистики, предполагаем, что матч будет результативным и интересным для болельщиков. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.07.