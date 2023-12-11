«Зальцбург» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (12.12.2023)

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вчера, 20:44

Ставки букмекеров

«Бенфика» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.35. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.85.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно за 1.57.

Форма команд

«Зальцбург» хорошо начал групповой турнир, но уже скоро стало ясно, что команда вряд ли может рассчитывать на плей-офф Лиги Чемпионов. Сейчас австрийцы занимают третье место с 4 баллами и опережает нынешнего соперника на три пункта. Чтобы сохранить свое место хозяевам достаточно не проиграть с разницей больше чем в три мяча. Два последних поединка «Зальцбурга» завершились минимальными победами над «Рапидом» (1:0) и «Вольсбергером» (1:0).

«Бенфика» полностью провалила групповой этап Лиги Чемпионов, но все еще имеет шансы на Лигу Европы с очень сложными условиями. Португальцы набрали одно очко и обязаны обыгрывать в три мяча на выезде нынешнего соперника, чтобы сместить его с третьей строчки, во что верится с трудом с учетом ранее показанных результатов. В прошлой игре чемпионата Португалии «Бенфика» сыграла вничью с «Фаренсе» (1:1), а ранее поделила очки с «Морейренси» (0:0).

Информация для ставок

«Зальцбург» выиграл шесть из десяти последних домашних матчей во всех турнирах

Три последних матча «Бенфики» завершились вничью во всех турнирах

Португальцы забивали в восьми выездных встречах из десяти последних

Прогноз

Каждый из клубов будет стараться достичь своей цели любыми способами, и мы предполагаем, что матч будет примерно равный по игре. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57.