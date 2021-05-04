«Реджина» — «Асколи». Прогноз на матч Серии B (04.05.2021)

1620122330

вчера, 12:58

В 36-м туре второго по силе чемпионата Италии можно будет наблюдать интересный поединок, где «Реджина» поборется с «Асколи» за три очка.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Реджине», предлагают коэффициент на победу – 2.2. Поверить в успех «Асколи» можно по 3.6. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.15.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.33. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и составляет 1.6.

Форма команд

«Реджина» проводит хороший отрезок чемпионата и борется за попадание в плей-офф, которое позволит сыграть стыковые матчи за выход в главный чемпионат Италии. Коллектив не проигрывает уже несколько встреч подряд, чем дает надежду болельщикам и руководству на успех в борьбе за плей-офф. В прошлом туре «Реджина» сыграла вничью с «Кремонезе» (1:1), а игрой ранее обыграла «Реджану» (2:1).

«Асколи» все еще находится в зоне вылета, но команда выиграла последние несколько матчей и сделала большой рывок, который оставляет шансы коллективу сохранить место во втором по силе чемпионате Италии. В последнем матче «Асколи» победил «Эмполи» (2:0), а туром ранее оказался сильнее СПАЛа (2:1).

Информация для ставок

• «Реджина» и «Асколи» проиграли всего по два матча из последних десяти в чемпионате

• Четыре из пяти последних выездных матчей «Асколи» завершились итогом «обе забьют»

• В последних десяти матчах между командами зафиксировано четыре победы «Реджины» и три победы «Асколи»

• Четыре из шести последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 можно в букмекерской конторе Мелбет.