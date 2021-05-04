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«Реджина» — «Асколи». Прогноз на матч Серии B (04.05.2021)

вчера, 12:58

В 36-м туре второго по силе чемпионата Италии можно будет наблюдать интересный поединок, где «Реджина» поборется с «Асколи» за три очка.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.293.133.66
Лига Ставок 2.24 3.05 3.50
Мелбет 2.28 3.04 3.52
1XBET 1.74 7.50 2.62
BetBoom 2.28 2.95 3.45

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Реджине», предлагают коэффициент на победу – 2.2. Поверить в успех «Асколи» можно по 3.6. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 3.15.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.33. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и составляет 1.6.

Форма команд

«Реджина» проводит хороший отрезок чемпионата и борется за попадание в плей-офф, которое позволит сыграть стыковые матчи за выход в главный чемпионат Италии. Коллектив не проигрывает уже несколько встреч подряд, чем дает надежду болельщикам и руководству на успех в борьбе за плей-офф. В прошлом туре «Реджина» сыграла вничью с «Кремонезе» (1:1), а игрой ранее обыграла «Реджану» (2:1).

«Асколи» все еще находится в зоне вылета, но команда выиграла последние несколько матчей и сделала большой рывок, который оставляет шансы коллективу сохранить место во втором по силе чемпионате Италии. В последнем матче «Асколи» победил «Эмполи» (2:0), а туром ранее оказался сильнее СПАЛа (2:1).

Информация для ставок

• «Реджина» и «Асколи» проиграли всего по два матча из последних десяти в чемпионате
• Четыре из пяти последних выездных матчей «Асколи» завершились итогом «обе забьют»
• В последних десяти матчах между командами зафиксировано четыре победы «Реджины» и три победы «Асколи»
• Четыре из шести последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.75 1.57 2.50
Лига Ставок 1.97 1.78 1.54 2.39
Мелбет 1.61 2.45
1XBET 2.04 1.78 3.75 1.25 1.28 3.52
BetBoom 1.91 1.83 1.50 2.45 1.23 3.80
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:16
Такие матчи самые не предсказуемые . Лучше не делать ставок.
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:59
Хозяева не проиграют
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