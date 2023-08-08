«Рейнджерс» — «Серветт». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (09.08.2023)

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вчера, 19:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рейнджерс». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Серветт» оценивается по 6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Рейнджерс» хочет во второй раз подряд отобраться в групповой этап Лиги Чемпионов и серьезно настроен на борьбу с соперниками в квалификации. Чемпионат Шотландии недавно начался и команде придется набирать игровую форму прямо в матчах квалификации. В случае домашней победы коллектив сделает большой шаг к выходу в финальную стадию отбора. Два последних матча «Рейнджерс» завершились поражением от «Килмарнока» в чемпионате (0:1) и ничьей с «Хоффенхаймом» (2:2).

«Серветт» сделал большое дело, когда вышел в полуфинал квалификации Лиги Чемпионов, однако с «Рейнджерсом» мало кто считает фаворитом команду из Швейцарии. В игре с «Рейнджерс» гостям придется очень постараться, чтобы сдержать атакующий потенциал соперника и не проиграть в первой встрече. В прошлом матче чемпионат Швейцарии «Серветт» сыграл вничью с «Лозанна Уши» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерс» завершились исходом «обе забьют»

«Серветт» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

«Рейнджерс» проиграл лишь три матча на своем поле из десяти последних

Прогноз

«Рейнджерс» окажет давление на соперника с первых минут и вероятнее всего добьется успеха. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Лига Ставок.