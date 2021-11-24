«Рейнджерс» — «Спарта». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

В рамках пятого тура Лиги Европы «Рейнджерс» примет «Спарту». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.
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2 : 0
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Рейнджерс». Поставить на победу шотландского коллектива можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 4.40.
В качестве дополнительной ставки на игру можно поставить на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Рейнджерс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба четыре балла. Команда выиграла один поединок, еще один матч завершился ничейным исходом, дважды клуб проиграл. «Рейнджерс» забил три гола и пропустил четыре мяча. Последние поединки для команды были не очень хорошими. Шотландцы обыграли «Брондбю» и сыграли с этим клубом вничью. Также было поражение от «Спарты».
«Спарта» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба одна победа, одна ничья и два поражения. Футбольный коллектив из Чехии забил четыре мяча и пропустил семь голов. Всего в последних матчах команда набрала три очка. Коллектив обыграл «Рейнджерс» и уступил «Лиону» в двух встречах кряду.
Информация для ставок
- «Спарта» выиграла всего два матча из последних пяти
- «Рейнджерс» проиграл один матч из последних пяти
- У «Спарты» девять пропущенных голов в трех последних играх
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Спарты“» по коэффициенту 2.00. Чешский футбольный клуб хорошо сыграл против шотландцев в первой игре, не исключено, что результат повторится.