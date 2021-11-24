«Рейнджерс» — «Спарта». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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24 ноября 2021, 17:30

В рамках пятого тура Лиги Европы «Рейнджерс» примет «Спарту». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Рейнджерс». Поставить на победу шотландского коллектива можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 4.40.

В качестве дополнительной ставки на игру можно поставить на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Рейнджерс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба четыре балла. Команда выиграла один поединок, еще один матч завершился ничейным исходом, дважды клуб проиграл. «Рейнджерс» забил три гола и пропустил четыре мяча. Последние поединки для команды были не очень хорошими. Шотландцы обыграли «Брондбю» и сыграли с этим клубом вничью. Также было поражение от «Спарты».

«Спарта» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба одна победа, одна ничья и два поражения. Футбольный коллектив из Чехии забил четыре мяча и пропустил семь голов. Всего в последних матчах команда набрала три очка. Коллектив обыграл «Рейнджерс» и уступил «Лиону» в двух встречах кряду.

Информация для ставок

«Спарта» выиграла всего два матча из последних пяти

«Рейнджерс» проиграл один матч из последних пяти

У «Спарты» девять пропущенных голов в трех последних играх

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Спарты“» по коэффициенту 2.00. Чешский футбольный клуб хорошо сыграл против шотландцев в первой игре, не исключено, что результат повторится.