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«Рейнджерс» — «Спарта». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

24 ноября 2021, 17:30

В рамках пятого тура Лиги Европы «Рейнджерс» примет «Спарту». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Лига Европы 2021/2022
Рейнджерс
Спарта
2 : 0
завершен
25 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Рейнджерс». Поставить на победу шотландского коллектива можно по коэффициенту 1.80. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа гостей в 4.40.

В качестве дополнительной ставки на игру можно поставить на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Рейнджерс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба четыре балла. Команда выиграла один поединок, еще один матч завершился ничейным исходом, дважды клуб проиграл. «Рейнджерс» забил три гола и пропустил четыре мяча. Последние поединки для команды были не очень хорошими. Шотландцы обыграли «Брондбю» и сыграли с этим клубом вничью. Также было поражение от «Спарты».

«Спарта» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба одна победа, одна ничья и два поражения. Футбольный коллектив из Чехии забил четыре мяча и пропустил семь голов. Всего в последних матчах команда набрала три очка. Коллектив обыграл «Рейнджерс» и уступил «Лиону» в двух встречах кряду.

Информация для ставок

  • «Спарта» выиграла всего два матча из последних пяти
  • «Рейнджерс» проиграл один матч из последних пяти
  • У «Спарты» девять пропущенных голов в трех последних играх

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Спарты“» по коэффициенту 2.00. Чешский футбольный клуб хорошо сыграл против шотландцев в первой игре, не исключено, что результат повторится.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.45 1.96 1.91 1.53 2.60
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Все комментарии
Gahi
Gahi
25 ноября в 02:50
В этом матче обе команды забьют. Удачи
tprtex8tky3e
tprtex8tky3e
24 ноября в 23:16
Футбольный клуб «Рейнджерс» (Глазго) одержит победу.
vne3bmtnj7kc
vne3bmtnj7kc
24 ноября в 17:36
Футбольный клуб «Рейнджерс» (Глазго) выиграет матч.
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