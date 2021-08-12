«Ригас ФС» — «Гент». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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сегодня, 00:35

В ответном поединке квалификации ЛК встретятся «Ригас ФС» и «Гент». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче является «Гент», коэффициент на победу которого по линии букмекерской конторы Мелбет равен 1.5. Поставить на победу «Ригас ФС» можно по коэффициенту 6, а взять ничью можно по коэффициенту 4.54.

На тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.57. Тотал меньше 2.5 стоит 2.45. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ригас ФС» был однозначным аутсайдером первой встречи, но смог сотворить сенсацию и увезти из Бельгии ничью (2:2). Ложку дегтя добавляет факт того, что к перерыву команда выигрывала в два мяча, но в итоге не смогла сохранить преимущество. В домашней игре нужно сыграть не хуже, тогда у команды будут неплохие шансы на успех и проход дальше.

«Гент» откровенно провалил домашнюю игру с латвийским клубом, особенно первый тайм. Команда выглядела беспомощной, но после перерыва смогла собраться и свести матч к ничьей, что в принципе является неплохим результатом. Футболисты провели работу над ошибками и в выездном поединке готовы оформить путевку в раунд плей-офф.

Информация для ставок

«Ригас ФС» не проигрывает семь поединков подряд

Безвыигрышная серия «Гента» составляет пять игр

Всего два из тринадцати последних матчей с участием «Ригас ФС» завершились результатом ТМ 2.5

В последних трех выездных встречах «Гент» забил всего один мяч

Прогноз

В этом матче нас ждет открытая игра с тотальным преимуществом гостевой команды. «Гент» намерен атаковать, забивать и побеждать, но и хозяева готовы дать достойный ответ своим соперникам. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили впечатляющий коэффициент на победу «Войводины» в матче квалификации Лиги конференций с ЛАСКом.