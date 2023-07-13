«Ривер Плейт» — «Эстудиантес». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (16.07.2023)

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сегодня, 10:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Эстудиантес» оценивается по 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.35.

Форма команд

«Ривер Плейт» остается лидером Суперлиги Аргентины и практически не теряет свое преимущество, хоть в некоторых встречах и теряет очки. Коллектив имеет в своем активе 54 балла, что на девять пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В домашней встрече с «Эстудиантесом» хозяевам следует исключить недооценку соперника и добиться важной победы. Два последних матча «Ривер Плейт» завершились ничьей с «Сан-Лоренсо» (0:0), а ранее переиграл на своем поле «Колон» (2:0).

«Эстудиантес» не может выиграть уже несколько матчей подряд, но остается в зоне плей-офф, а именно на шестом месте. В активе клуба 39 баллов, а отставание от второго места составляет всего шесть пунктов. В выездном матче с лидером Суперлиги Аргентины у гостей будет не так много шансов, поэтому даже ничья станет отличным результатом. В прошлой игре «Эстудиантес» проиграл в кубке Южной Америки «Барселоне Гуаякиль» (1:2), а в чемпионате поделил очки с «Расингом» (0:0).

Информация для ставок

«Эстудиантес» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ривер Плейт» выиграл 14 последних матчей подряд на своем поле

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ривер Плейт» очень мощно выступает на своем поле, и мы предполагаем, что команда не оставит шансов «Эстудиантесу». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.