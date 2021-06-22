«Ривер Плейт» — «Пласа Колония».‎‎ Прогноз на матч чемпионата Уругвая (22.06.2021)

«Ривер Плейт» сыграет против «Пласа Колонии» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.
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0 : 1
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход котируется в 3.00. Коэффициент на победу «Пласа Колонии» составляет 3.3.
Форма команд
«Ривер Плейт» набрал 13 баллов и расположился на первой строчке в турнирной таблице. На счету команды 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Клуб забил 14 мячей и пропустил 8 голов. «Ривер Плейт» находится в отличной форме и не проигрывает на протяжении 5 туров.
«Пласа Колония» тоже набрала 13 очков, но находится на третьей строчке в чемпионате, уступая соперникам по дополнительным показателям. Команда выиграла 4 поединка, 1 раз сыграла вничью и уступила в 1 матче. На счету клуба 9 забитых и 5 пропущенных мячей.
Информация для ставок
- «Ривер Плейт» не проигрывает пять матчей кряду
- «Пласа Колония» проиграла один матч из последних пяти
- «Ривер Плейт» забил 13 голов в 5 последних матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на точное количество забитых мячей (2) по коэффициенту 3.1. Также можно поставить на забитый мяч с 76-й по 90-ю минуту поединка по коэффициенту 2.13.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.4 на то, что хозяева не проиграют в матче Чехия — Англия.