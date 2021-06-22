«Ривер Плейт» — «Пласа Колония».‎‎ Прогноз на матч чемпионата Уругвая (22.06.2021)

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вчера, 07:21

«Ривер Плейт» сыграет против «Пласа Колонии» в рамках 7-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ривер Плейт» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.3. Ничейный исход котируется в 3.00. Коэффициент на победу «Пласа Колонии» составляет 3.3.

Форма команд

«Ривер Плейт» набрал 13 баллов и расположился на первой строчке в турнирной таблице. На счету команды 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. Клуб забил 14 мячей и пропустил 8 голов. «Ривер Плейт» находится в отличной форме и не проигрывает на протяжении 5 туров.

«Пласа Колония» тоже набрала 13 очков, но находится на третьей строчке в чемпионате, уступая соперникам по дополнительным показателям. Команда выиграла 4 поединка, 1 раз сыграла вничью и уступила в 1 матче. На счету клуба 9 забитых и 5 пропущенных мячей.

Информация для ставок

«Ривер Плейт» не проигрывает пять матчей кряду

«Пласа Колония» проиграла один матч из последних пяти

«Ривер Плейт» забил 13 голов в 5 последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на точное количество забитых мячей (2) по коэффициенту 3.1. Также можно поставить на забитый мяч с 76-й по 90-ю минуту поединка по коэффициенту 2.13.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.4 на то, что хозяева не проиграют в матче Чехия — Англия.