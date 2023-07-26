«Ривер Плейт» — «Расинг». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

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сегодня, 13:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Расинга» оценивается по 7.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Ривер Плейт» в последнее время часто теряет очки, но и конкуренты этим не пользуются, поэтому отрыв от них сохраняется. Клуб лидирует с 58 баллами и на девять пунктов опережает «Тальерес Кордоба». В домашней встрече со стабильным в последнее время «Расингом» от хозяев ожидают лишь победы, которая упрочнит их первое место в таблице. В прошлом туре «Ривер Плейт» поделил очки на выезде с «Росарио Сентраль» (3:3), а ранее уступил «Тальерес Кордоба» в кубке Аргентины (0:1).

«Расинг» на данный момент идет на 11 месте и команде не хватает лишь два пункта, чтобы войти в зону плей-офф. Коллектив набрал 36 баллов и практически не проигрывает. Если гости смогут набрать очки и с «Ривер Плейт», это добавит им большую уверенность в собственных силах для будущих свершений. Два последних матча «Расинга» в чемпионате завершились победами над «Сентраль Кордоба» (3:1) и ничьей с «Росарио Сентраль» (0:0).

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Росарио Сентраль» завершились исходом «обе забьют»

«Ривер Плейт» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Ривер Плейт» выиграл три из пяти последних матчей с «Расингом» при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Преимущество в матче будут иметь хозяева, а гостям останется ждать свой шанс и большое внимание уделять обороне. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.