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«Ривер Плейт» — «Расинг». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

сегодня, 13:30
Ривер Плейт

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Расинга» оценивается по 7.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.424.747.36

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Ривер Плейт» в последнее время часто теряет очки, но и конкуренты этим не пользуются, поэтому отрыв от них сохраняется. Клуб лидирует с 58 баллами и на девять пунктов опережает «Тальерес Кордоба». В домашней встрече со стабильным в последнее время «Расингом» от хозяев ожидают лишь победы, которая упрочнит их первое место в таблице. В прошлом туре «Ривер Плейт» поделил очки на выезде с «Росарио Сентраль» (3:3), а ранее уступил «Тальерес Кордоба» в кубке Аргентины (0:1).

«Расинг» на данный момент идет на 11 месте и команде не хватает лишь два пункта, чтобы войти в зону плей-офф. Коллектив набрал 36 баллов и практически не проигрывает. Если гости смогут набрать очки и с «Ривер Плейт», это добавит им большую уверенность в собственных силах для будущих свершений. Два последних матча «Расинга» в чемпионате завершились победами над «Сентраль Кордоба» (3:1) и ничьей с «Росарио Сентраль» (0:0).

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Росарио Сентраль» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ривер Плейт» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Ривер Плейт» выиграл три из пяти последних матчей с «Расингом» при двух ничьих
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Преимущество в матче будут иметь хозяева, а гостям останется ждать свой шанс и большое внимание уделять обороне. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.75 1.64 2.28
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:13
Ничего можно не выдумывать и поставить на результативный матч как минимум с тремя голами.
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