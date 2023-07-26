«Ривер Плейт» — «Расинг». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Расинга» оценивается по 7.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.
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29 июля 2023, 03:30
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Ривер Плейт» в последнее время часто теряет очки, но и конкуренты этим не пользуются, поэтому отрыв от них сохраняется. Клуб лидирует с 58 баллами и на девять пунктов опережает «Тальерес Кордоба». В домашней встрече со стабильным в последнее время «Расингом» от хозяев ожидают лишь победы, которая упрочнит их первое место в таблице. В прошлом туре «Ривер Плейт» поделил очки на выезде с «Росарио Сентраль» (3:3), а ранее уступил «Тальерес Кордоба» в кубке Аргентины (0:1).
«Расинг» на данный момент идет на 11 месте и команде не хватает лишь два пункта, чтобы войти в зону плей-офф. Коллектив набрал 36 баллов и практически не проигрывает. Если гости смогут набрать очки и с «Ривер Плейт», это добавит им большую уверенность в собственных силах для будущих свершений. Два последних матча «Расинга» в чемпионате завершились победами над «Сентраль Кордоба» (3:1) и ничьей с «Росарио Сентраль» (0:0).
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Росарио Сентраль» завершились исходом «обе забьют»
- «Ривер Плейт» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Ривер Плейт» выиграл три из пяти последних матчей с «Расингом» при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Преимущество в матче будут иметь хозяева, а гостям останется ждать свой шанс и большое внимание уделять обороне. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.