«Ризеспор» — «Бешикташ». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (09.01.2022)

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06 января 2022, 14:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет можно сделать вывод, что небольшим фаворитом встречи является именно стамбульская команда, поставить на успех которой можно по коэффициенту 1.9. Если есть вера в победу «Ризеспора», то порадует коэффициент 3.65. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.05 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ризеспор» на данном отрезке сезона не демонстрирует тот уровень футбола, который от него ожидали, поэтому по итогам первого круга финишировал в зоне вылета на 17-м месте. Коллектив в двух последних матчах смогла набрать лишь один балл благодаря ничьей с «Сивасспором» (1:1), а также уступила дома «Газиантепу» (0:1).

«Бешикташ» буквально вчера провел игру за Суперкубок Турции и в упорной борьбе сумел сломить сопротивление «Антальяспора» лишь в серии послематчевых пенальти. Основное время встречи закончилось со счетом (1:1). В чемпионате коллектив пока что не демонстрирует чемпионских амбиций и после 19-ти туров расположился на седьмом месте.

Информация для ставок

«Ризеспор» выиграл дома два из четырех последних поединков

Безвыигрышная выездная серия «Бешикташа» составляет 10 игр (восемь поражений и две ничьих)

Пять минувших очных встречи завершились победой «Бешикташа»

Пять из семи последних матчей с участием «Ризеспора» завершились ТМ 2.5

Прогноз

Последние очные встречи между этими командами проходили с тотальным доминированием «Бешикташа». Верим, что вдохновившись завоеванным трофеем «орлы» не станут делать исключение и в очередной раз обыграют своего соперника. Поставить на победу «Бешикташа» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет.