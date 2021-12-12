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сегодня, 11:54

В заключительном матче 17-го тура Серии А «Рома» на своем поле будет принимать «Специю». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают абсолютное предпочтение римскому коллективу. На победу «Ромы» с форой (-1) линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.05, а сенсационная победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.1.

Форма команд

«Рома» в четверг провела последний поединок в рамках группового этапа Лиги конференций и заняла первое место в группе. В чемпионате страны «волки» выглядят не столь убедительно, в двух крайних турах были зафиксированы поражения от «Болоньи» и «Интера».

«Специа» занимает семнадцатое место с минимальным отрывом в два очка от зоны вылета. В минувших двух турах коллектив сражался с «Сассуоло» и «Интером», но смог взять в этих играх всего один балл.

Информация для ставок

• «Рома» проиграла два из пяти последних матчей

• Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает четыре поединка

• Три минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5

• Пять из шести крайних игр «Ромы» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Однозначный фаворит встречи будет владеть мячом и контролировать ход поединка. Предлагаем поставить ИТБ 2 «Ромы» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.73.