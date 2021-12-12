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«Рома»  – «Специа». Прогноз на матч Серии А (13.12.2021)

сегодня, 11:54

В заключительном матче 17-го тура Серии А «Рома» на своем поле будет принимать «Специю». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.435.087.74
Фонбет 1.40 5.00 7.30
Мелбет 1.43 5.25 7.70
1XBET 1.43 5.25 7.70
BetBoom 1.40 5.09 7.77

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают абсолютное предпочтение римскому коллективу. На победу «Ромы» с форой (-1) линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.05, а сенсационная победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.1.

Форма команд

«Рома» в четверг провела последний поединок в рамках группового этапа Лиги конференций и заняла первое место в группе. В чемпионате страны «волки» выглядят не столь убедительно, в двух крайних турах были зафиксированы поражения от «Болоньи» и «Интера».

«Специа» занимает семнадцатое место с минимальным отрывом в два очка от зоны вылета. В минувших двух турах коллектив сражался с «Сассуоло» и «Интером», но смог взять в этих играх всего один балл.

Информация для ставок

• «Рома» проиграла два из пяти последних матчей
• Безвыигрышная серия «Специи» насчитывает четыре поединка
• Три минувших очных встречи завершились результатом ТБ 2.5
• Пять из шести крайних игр «Ромы» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Однозначный фаворит встречи будет владеть мячом и контролировать ход поединка. Предлагаем поставить ИТБ 2 «Ромы» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.73.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.61 1.22 2.57 1.56 1.98 1.91
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
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Все комментарии
6byr8n52cq98
6byr8n52cq98
сегодня в 11:55
«Рома» одержит победу.
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