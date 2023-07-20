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«Росарио Сентраль» — «Ривер Плейт». Прогноз на матч суперлиги Аргентины (24.07.2023)

вчера, 19:09
Ривер Плейт

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1 Победа «Росарио Сентраль» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.273.412.24
Pari 3.30 3.40 2.20

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Росарио Сентраль» показывает неплохие результаты и уверенно идет в зоне плей-офф. Команда располагается на шестом месте с 40 баллами, но от девятого места ее отделяет всего два пункта. Таким образом, коллективу очень нежелательно терять очки, чтобы не потерять место в топ-9 Суперлиги Аргентины. Два последних поединка «Росарио Сентраль» завершились ничьей с «Расингом» (1:1) и домашней победой над «Сентраль Кордоба» (2:0).

«Ривер Плейт» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Аргентины, стараясь не подпускать к себе близко прямых конкурентов. Коллектив набрал 57 очков, что на девять пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В игре с «Росарио Сентраль» гостям будет непросто, но они готовы использовать ошибки хозяев, если таковы появятся. В прошлом туре «Ривер Плейт» разобрался с «Эстудиантес» (3:1), а ранее поделил очки на выезде с «Сан-Лоренсо» (0:0).

Информация для ставок

  • «Росарио Сентраль» выиграл лишь один поединок из последних шести
  • «Ривер Плейт» смог победить только в одном выездном матче из восьми последних
  • Три из пяти последних поединков между клубами завершились победами «Ривер Плейт»
  • Четыре из пяти матчей команд за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ривер Плейт» постарается забрать мяч под свой контроль и завладеть преимуществом, но и у его ворот моменты определенно будут. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.47 1.87 1.96 1.48 2.69
Pari 1.85 1.95
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:40
Исходя из статистики ТБ (2,5).
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