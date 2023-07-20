«Росарио Сентраль» — «Ривер Плейт». Прогноз на матч суперлиги Аргентины (24.07.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1 Победа «Росарио Сентраль» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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24 июля 2023, 03:00
понедельник
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.
Форма команд
«Росарио Сентраль» показывает неплохие результаты и уверенно идет в зоне плей-офф. Команда располагается на шестом месте с 40 баллами, но от девятого места ее отделяет всего два пункта. Таким образом, коллективу очень нежелательно терять очки, чтобы не потерять место в топ-9 Суперлиги Аргентины. Два последних поединка «Росарио Сентраль» завершились ничьей с «Расингом» (1:1) и домашней победой над «Сентраль Кордоба» (2:0).
«Ривер Плейт» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Аргентины, стараясь не подпускать к себе близко прямых конкурентов. Коллектив набрал 57 очков, что на девять пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В игре с «Росарио Сентраль» гостям будет непросто, но они готовы использовать ошибки хозяев, если таковы появятся. В прошлом туре «Ривер Плейт» разобрался с «Эстудиантес» (3:1), а ранее поделил очки на выезде с «Сан-Лоренсо» (0:0).
Информация для ставок
- «Росарио Сентраль» выиграл лишь один поединок из последних шести
- «Ривер Плейт» смог победить только в одном выездном матче из восьми последних
- Три из пяти последних поединков между клубами завершились победами «Ривер Плейт»
- Четыре из пяти матчей команд за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Ривер Плейт» постарается забрать мяч под свой контроль и завладеть преимуществом, но и у его ворот моменты определенно будут. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.