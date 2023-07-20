«Росарио Сентраль» — «Ривер Плейт». Прогноз на матч суперлиги Аргентины (24.07.2023)

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вчера, 19:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ривер Плейт». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1 Победа «Росарио Сентраль» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Росарио Сентраль» показывает неплохие результаты и уверенно идет в зоне плей-офф. Команда располагается на шестом месте с 40 баллами, но от девятого места ее отделяет всего два пункта. Таким образом, коллективу очень нежелательно терять очки, чтобы не потерять место в топ-9 Суперлиги Аргентины. Два последних поединка «Росарио Сентраль» завершились ничьей с «Расингом» (1:1) и домашней победой над «Сентраль Кордоба» (2:0).

«Ривер Плейт» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Аргентины, стараясь не подпускать к себе близко прямых конкурентов. Коллектив набрал 57 очков, что на девять пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В игре с «Росарио Сентраль» гостям будет непросто, но они готовы использовать ошибки хозяев, если таковы появятся. В прошлом туре «Ривер Плейт» разобрался с «Эстудиантес» (3:1), а ранее поделил очки на выезде с «Сан-Лоренсо» (0:0).

Информация для ставок

«Росарио Сентраль» выиграл лишь один поединок из последних шести

«Ривер Плейт» смог победить только в одном выездном матче из восьми последних

Три из пяти последних поединков между клубами завершились победами «Ривер Плейт»

Четыре из пяти матчей команд за последнее время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ривер Плейт» постарается забрать мяч под свой контроль и завладеть преимуществом, но и у его ворот моменты определенно будут. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.